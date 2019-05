Des militants du Parti animaliste à Paris, le 18 mai, en amont des élections européennes. — ISA HARSIN/SIPA/1905181918

Il talonne le PCF et l’UDI, et devance d’1,5 point les Patriotes de Florian Philippot. Parmi les 34 listes lancées dans la bataille des européennes, le Parti animaliste a tiré dimanche soir son épingle du jeu et a créé la surprise parmi les « petits » prétendants, avec 2,2 % des suffrages. Soit plus du double de son score lors des législatives de 2017.

En partant du principe que « les animaux comptent, votre voix aussi », et en incitant les électeurs à faire un « vote qui a du chien », la formation avait basé son message sur une maxime claire : la défense de la cause animale. Dans son viseur : la corrida, la chasse à la baleine, les cirques ou encore l’élevage intensif.

Vous avez vous-même voté pour cette liste ? Vous souhaitiez mettre en avant la cause animale et faire bouger la législation en ce sens ? En donnant votre voix au Parti animaliste, vous souhaitiez alerter la classe politique sur cette problématique, ou susciter une prise de conscience plus importante parmi la population ? Ce succès peut-il, selon vous, être porteur pour la suite ? Dites-nous pourquoi vous avez fait ce choix.