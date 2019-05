EELV est arrivé en troisième position des élections européennes en France, derrière le RN et LREM. — LODI Franck/SIPA

Les résultats sont tombés à 20h, dimanche soir. RN entre 23 % et 24,2 % des voix, LREM juste derrière, et EELV entre 12,5 % et 13 %. Après la surprise du taux de participation plus élevé que prévu, la seconde surprise de ce scrutin, c’est la troisième place du parti mené par Yannick Jadot. « Merci de votre confiance. Votre vote nous oblige. », a-t-il déclaré à 20h16.

Comment expliquer cette percée verte, constatée aussi lors du scrutin en Allemagne ? Une prise de conscience de l’urgence écologique ?

Vous avez, vous-même, voté pour cette liste ? Expliquez-nous pourquoi. Est-ce l’urgence climatique et la crise environnementale qui vous ont fait choisir cette liste ? Est-ce la première fois que vous votez pour ce parti ? Est-ce par déception pour les autres forces politiques ? Avez-vous hésité avec un autre parti ? Les prises de parole de la tête de liste, Yannick Jadot, lors des débats télévisés ou dans la presse, ont-elles joué sur votre choix ? Pensez-vous que les écologistes pourront peser sur le Parlement européen et l’avenir de la planète ? Vous attendiez-vous à un tel score ? Racontez-nous les raisons de votre choix.