Le président des Républicains, Laurent Wauquiez. — JC Tardivon/SIPA

Effondrement chez les Républicains ce dimanche. Emmanuel Macron a été « l’artisan de la progression » du RN a affirmé le président des Républicains, Laurent Wauquiez, dont la liste est arrivée 4e aux élections européennes.

Le RN obtient entre 22 et 26 sièges, LREM entre 20 et 24, EELV de 11 à 14 sièges, LR de 7 à 10 sièges, le PS/Place publique et la France insoumise entre 5 et 8 sièges chacun, selon les estimations de quatre instituts dimanche.

La « reconstruction sera longue et exigeante », a concédé Laurent Wauquiez, estimant que sa formation politique avait « trois ans pour faire naître de l’espoir ». « On doit se rassembler, se réinventer pour ne pas disparaître », a confirmé le sénateur LR Bruno Retailleau.