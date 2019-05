Ce dimanche, les Français sont appelés aux urnes pour les européennes. — Gile Michel / SIPA

Grosse surprise. Les Français semblent s’être bien plus mobilisés qu’en 2014 pour les élections européennes, avec une participation supérieure de huit à dix points, selon les estimations. Selon l’Ifop-Fiducial, elle sera de 54 % des électeurs inscrits sur l’ensemble de la journée. Pour Harris-Interactvie/Epoka, la participation s’élèvera à 52,2 %.

Déjà, à 17h, la participation s’élevait à 43,29 %, en hausse de huit points par rapport à 2014 (35,07 %), selon le ministère de l’Intérieur. Ce taux est déjà supérieur à la participation finale d’il y a cinq ans, qui s’élevait à 42,4 % pour la France entière. Nouveauté cette année : le scrutin se déroule dans le cadre d’une circonscription nationale, ce qui peut favoriser l’intérêt des Français.

Aveyron, l’Indre et l’Ardèche à la pointe

C’est dans l’Aveyron, l’Indre et l’Ardèche que les Français ont le plus voté (plus de 50 %), et en Seine-Saint-Denis (29,61 %) et Corse du Sud (29,96 %) que la participation est la plus faible. En comparaison avec la moyenne nationale, la mobilisation se révèle plus importante dans les départements ruraux.

Ces chiffres rompent avec la tendance qui prévalait jusqu’alors au niveau européen : si le Parlement n’a cessé d’accroître ses pouvoirs au fil des années, le scrutin est généralement marqué par une faible participation (42,6 % en 2014), particulièrement spectaculaire à l’Est. La Slovaquie avait battu le record il y a cinq ans avec 13 % de votants.

Fermeture des bureaux à 18h, 20h pour les grandes villes

Près de 47 millions d’électeurs sont appelés à désigner les 79 eurodéputés français, soit cinq de plus qu’en 2014, après la décision du Royaume-Uni de quitter l’Union européenne. Les cinq derniers élus devront toutefois attendre que le Brexit soit effectif pour siéger.

Le Parlement européen compte au total 751 membres, élus par les quelque 427 millions de citoyens des 28 pays de l’Union. Les bureaux de vote dans l’Hexagone fermeront à 18h, 20h dans les grandes villes. A La Réunion et à Mayotte, les bureaux de vote qui avaient ouvert plus tôt dimanche (6h et 7h heure de Paris) viennent de fermer. Le taux de participation à La Réunion s’établissait à 26,34 % à 17h (contre 14,66 % en 2014).

Des problèmes dans certains bureaux

Le vote, qui a commencé samedi, est terminé dans les autres territoires ultramarins, qui ont voté dès samedi, avec une participation en progression en Guyane, Martinique, Guadeloupe, Polynésie. A Saint-Pierre et Miquelon, elle a par exemple augmenté de 11 points. En revanche, elle était en baisse à Wallis-et-Futuna et en Nouvelle-Calédonie.

Dans certains bureaux, des électeurs se sont plaints d’avoir été radiés sans raison des listes, comme par exemple dans le 1er arrondissement de Lyon : « Je n’ai pas déménagé. Je suis frustrée parce que je voulais voter », déplore une électrice.