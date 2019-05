9 h 50 : « Dans une démocratie, le vote, c’est l’essentiel », déclare Edouard Philippe



Et on commence ce live avec la déclaration du Premier ministre, interrogé juste après son vote ce matin sur le risque d’abstention. Pas vraiment une peur pour Edouard Philippe, qui a répondu : « Non non rien ne m’inquiète. Mais il est toujours utile de rappeler à nos concitoyens, qui le savent d’ailleurs, que dans une démocratie, le vote c’est l’essentiel ».