18 h 06 : En Allemagne, le parti d’Angela Merkel est en tête mais en net recul

C’est le plus gros pays de l’Union, il envoie 96 députés à Strasbourg et Bruxelles, je parle bien sur de l’Allemagne. D’après les premiers sondages sortis des urnes, c’est la CDU-CSU d’Angela Merkel qui arrive en tête avec 27,5 % (-8 points par rapport à 2014). Arrivent en seconde position… Les Verts ! Avec 22 % (+12) ils sont pour la première fois la deuxième force politique du pays dans une élection nationale. Le SPD souffre dont à 15,5 % (-12). L'extrême droite de l’AfD obtiendrait 10,5 % des suffrages, soit une hausse de 3 points… mais une baisse par rapport aux législatives de 2017 (-4). La gauche radicale obtient 5,5 % (-2) et les libéraux 5,5 % (+2) : ces derniers signeraient leur retour au Parlement européen.