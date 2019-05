Un robot sous-marin unique au monde en son genre, à la pointe des dernières technologies. Depuis 2016, une quinzaine d’ingénieurs de l’antenne de la Seyne-sur-Mer, dans le Var, de l’Institut français de recherche pour l’exploitation de la mer (Ifremer) planche sur un petit bijou lourd de trois tonnes. Ces scientifiques élaborent en effet, en partenariat avec plusieurs industriels dont l’antenne toulonnaise d’ Eca Group, un robot sous-marin autonome, capable de descendre jusqu’à 6.000 mètres de profondeur.

« Ce robot est capable de faire des plongées de 48 heures, explique Jan Opderbecke, directeur de l’unité des systèmes sous-marins de l’Ifremer. Il est équipé de différents capteurs, comme des sonars, qui permettent de réaliser des cartes topographiques de fonds marins sur une grande surface comprenant plusieurs dizaines de km². Il peut également réduire sa vitesse pour se stabiliser à quelques mètres du fond, et ainsi utiliser l’appareil photo et le flash dont il est équipé. »

Autant de données utiles aux scientifiques lors de recherches d’épaves ou pour détecter des failles sous marines par exemple.

