Européennes: LREM et le RN en tête dans les sondages, au coude-à-coude

Créditée de 20% d'intentions de vote, la liste RN gagne 3 points par rapport à une précédente enquête fin août, alors que celle de LREM et du MoDem reste stable...

Le deuxième tour de la présidentielle se rejouera-t-il en mai prochain? La République en marche (LREM) et le Rassemblement national (RN, ex-FN) sont au coude-à-coude, avec selon les hypothèses 19% à 21% d'intentions de vote aux élections européennes de 2019, selon un sondage Ifop diffusé dimanche.

Créditée de 20% d'intentions de vote, la liste RN gagne 3 points par rapport à une précédente enquête fin août, alors que celle de LREM et du MoDem reste stable, également à 20%, dans l'hypothèse ou Ségolène Royal ne conduirait pas la liste socialiste.

LR à 14%, La France insoumise à 11%

Si le scrutin devait se dérouler dimanche, le duo de tête devancerait la liste des Républicains (LR), créditée de 14% (-1), et plus nettement celle de La France insoumise (LFI) en perte de vitesse à 11% (-3), selon cette enquête pour La Lettre de l'Expansion. Viennent ensuite la liste EELV conduite par Yannick Jadot (7%, -0,5), devant celles de Debout la France (6,5%, =) et du Parti socialiste (6%, =).

Les listes du Parti communiste conduite par Ian Brossat (+1), de Générations (=), et de l'UDI conduite par Jean-Christophe Lagarde (+0,5%) sont créditées de 3% chacune. La liste UPR de François Asselineau (1,5%, +1), du NPA (1%, -1) et des Patriotes conduite par Florian Philippot (1%, =) ferment la marche.

Dans l'hypothèse où Ségolène Royal conduirait la liste PS, celle-ci recueille 7,5% d'intentions de vote au lieu de 6%. La liste LREM perd un point à 19%, celle du Rassemblement national en gagne un à 21% et celle des Républicains en perd un à 13%.

Enquête réalisée en ligne du 30 au 31 octobre auprès d'un échantillon de 1.003 personnes de 18 ans et plus, selon la méthode des quotas. Marge d'erreur de 1,4 à 3,1 points.

20 Minutes avec AFP