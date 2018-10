VIDEO. Européennes: Juppé redoute un «référendum pour ou contre Macron»

Alain Juppé attend des clarifications de la part des futurs repreneurs des Girondins de Bordeaux. — Georges Gobet / AFP

Le scrutin des européennes de mai 2019 ne doit pas se transformer en « référendum pour ou contre Macron », a prévenu mercredi soir l’ancien Premier ministre Alain Juppé, renouvelant son soutien à l’idée d’un rassemblement des pro-européens l’an prochain.

« Ce que je ne voudrais pas, c’est que cette élection européenne se transforme en un référendum pour ou contre Macron. Il faut qu’on parle d’Europe, des vrais enjeux, quelle politique migratoire, quelle politique de croissance, quelle politique numérique, quel rapport avec l’Afrique… », a insisté l’ancien candidat à la présidentielle lors d’un entretien sur BFM TV.

« Le problème de Monsieur Macron, c’est qu’il est tout seul »

Défendant un « véritable enthousiasme européen » face au risque « possible » de délitement de l’Union européenne, Alain Juppé a redit son soutien aux idées européennes du chef de l’Etat qui vont « dans la bonne direction », sur fond de possible alliance aux européennes.

« Le problème de Monsieur Macron, c’est qu’il est tout seul pour défendre ces idées, puisque l’Allemagne n’est pas en situation d’être aujourd’hui un partenaire véritablement actif », a souligné Alain Juppé, en retrait de LR depuis la prise de contrôle du parti par Laurent Wauquiez.

« Donc il faut que tous ceux qui croient que l’Europe est notre avenir et pas notre passé, que c’est une chance et non pas une contrainte se réunissent, indépendamment des clivages politiques », a-t-il plaidé, sans toutefois dire explicitement que ce rassemblement devait se faire autour du chef de l’Etat. Initiateur, l’hiver dernier, de l’idée d’une vaste liste centrale autour du parti présidentiel d’Emmanuel Macron (LREM) pour les Européennes, l’ancien mentor du Premier ministre Édouard Philippe se montre depuis plus prudent.