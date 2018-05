VIDEO. Arabie saoudite: Le périlleux atterrissage d’urgence d’un Airbus fait 53 blessés

Victime d’un blocage du train des pneus avant, l’appareil s’est posé sur le ventre dans une gerbe d’étincelles. Cet atterrissage d’urgence à Jeddah d’un Airbus de la Saudia, la compagnie nationale saoudienne, a fait 53 blessés, dont un grave lundi soir.

Saudia Airbus A330 (reg. TC-OCH) made an emergency landing at Jeddah Airport with the nose gear retracted. The aircraft circled Jeddah for hours and did 2 low passes until it landed on runway 34R at around 2200 Local time with the nose landing gear retracted.

Via: Muhammad Hasan pic.twitter.com/JIkL9QimcH