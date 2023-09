Loin des manifestations monstres et de l’opposition historique du début d’année, la réforme des retraites rentre en application ce vendredi 1er septembre 2023 dans un relatif anonymat. Fronde du peuple ou accalmie, qu’importe, des mesures bien concrètes sur les retraites de l'ensemble des carrières et des salariés français s’appliquent. Alors il se passe quoi ? 20 Minutes vous récapitule tout.

Comment connaître mon âge légal de départ ?

Ce fut le sujet de tension principal, et à moins de vivre dans une grotte, vous le savez : l’âge légal de départ va passer de 62 à 64 ans. Mais pas pour tout le monde, car ce décalage se fait progressivement selon la date de naissance.

Pour maintenir l’âge à 62 piges, il faut être né avant le 1er septembre 1961. A partir de là, vous rajoutez 3 mois par année. Ainsi, la génération née entre septembre et décembre 1961 partira à 62 ans et 3 mois, la génération née en 1962 partira à 62 ans et 6 mois, celle née en 1963 partira à 62 ans et 9 mois, etc. Il faut attendre la génération 1968 pour atteindre les fameux 64 ans.

Mais il n’y a pas que l’âge légal de départ qui va bouger. La réforme Touraine, promulguée en 2014, rentre également en action et allongera la durée de cotisation nécessaire pour partir à taux plein, passant de 168 à 172 trimestres, encore de manière progressive. Bref, tout est résumé ici :

Your browser does not support the video tag.

Les carrières longues modifiées

Avant la réforme, il existait deux bornes d’âge pour les départs anticipés : les carrières ayant débutés avant 20 ans et celles avant 16 ans. A compter de ce 1er septembre 2023, il existe désormais quatre bornes d’âge : un début de vie active entre 20 et 21 ans, avant 20 ans, avant 18 ans et avant 16 ans. Le processus a été présenté pour mieux tenir compte des carrières longues. Mais en réalité, il n’y a aucun gagnant en matière d'âge de départ par rapport à l’avant-réforme, comme le montre ce graphique.

Your browser does not support the video tag.

La retraite minimale revalorisée

C’est l’un des effets directs de l’application de la réforme. La retraite minimale sera revalorisée dès ce 1er septembre, pour être portée à 848 euros brut pour une carrière complète, indique le site de l’Assurance retraite.

Pour les assurés qui prendront leur retraite à compter du 1er septembre 2023, la pension minimale sera donc augmentée de 100 euros brut par mois au maximum, à condition d’avoir réalisé toute leur carrière à temps plein au Smic, un critère extrêmement sélectif et rare sur le marché du travail. Idem chez les déjà retraités, leur pension minimale augmentera jusqu’à 100 euros brut par mois, toujours en devant justifier d’une carrière complète à temps plein au Smic. Sur les 17 millions de retraités français, seulement 125.000 bénéficieront de cette hausse de 100 euros brut, et 1,8 million connaîtront une hausse comprise entre 0 et 100 euros.

L‘accès à ce contenu a été bloqué afin de respecter votre choix de consentement En cliquant sur « J‘ACCEPTE », vous acceptez le dépôt de cookies par des services externes et aurez ainsi accès aux contenus de nos partenaires J‘ACCEPTE Et pour mieux rémunérer 20 Minutes, n'hésitez pas à accepter tous les cookies, même pour un jour uniquement, via notre bouton "J‘accepte pour aujourd‘hui" dans le bandeau ci-dessous. Plus d’informations sur la page Politique de gestion des cookies. Untitled infographic

Infogram

La proportion est aussi peu reluisante pour les nouveaux départs. 800.000 Français quittent chaque année le monde du travail. Seul 10.000 à 40.000 d’entre eux devraient percevoir 100 euros de plus, selon les estimations du ministère du Travail lui-même. Ils seront 200.000 à percevoir entre 0 et 100 euros brut de plus.

La fin des régimes spéciaux

RIP les régimes spéciaux. Une personne rentrant à la RATP, dans le secteur des industries électriques et gazières (EDF, Engie, ERDF…), à la Banque de France ou commençant à travailler comme clerc ou employé de notaire sera affiliée au régime général pour sa retraite de base, et au régime complémentaire correspondant à son activité.

Pour les personnes travaillant déjà dans ces organismes, le régime spécial est maintenu, selon la fameuse « clause du grand-père » qui empêche les effets rétroactifs sur les régimes spéciaux. Néanmoins, même ces derniers n’échapperont pas au décalage progressif de deux ans de l’âge légal de départ en retraite (à partir du 1er janvier 2025) et l’accélération de la réforme Touraine de 2014.

L’âge de départ à la retraite est également retardé de deux ans pour les fonctionnaires des catégories « actives » (aide-soignant, infirmier, sapeur-pompier), passant de 57 à 59 ans, et « super actives » (police nationale, contrôleur aérien, gardien de prison), de 54 à 56 ans.

Une surcote pour quelques mères de famille

Les mères qui dépasseront 172 trimestres un an avant l’âge légal de départ, et possédant au cours de leur carrière au minimum un trimestre de majoration maternité ou éducation des enfants, auront une surcote de 1,25 % pour chaque trimestre cotisé supplémentaire passé ces 43 ans de cotisation. Cette surcote est limitée à 5 %.

Des facteurs de risque professionel mieux pris en compte

Il existe six facteurs de risque professionnel : températures extrêmes, bruit, travail de nuit, travail en milieu hyperbare (haute pression), travail en équipes successives alternantes et travail répétitif. Désormais, ces derniers sont cumulables et le nombre de point acquis sur le compte professionnel de prévention (C2P) augmentera proportionnellement au nombre de facteur de risque impliqué dans le travail. Chaque point permettra d’augmenter son compte personnel de formation de 500 euros, contre 375 euros jusque-là.