Estimé à l’origine à 102 millions d’euros, le Palais de Montmorency situé dans le XVIe arrondissement de Paris s’était hissé à la deuxième place des maisons les plus chères au monde, indique Challenges.

Et pour cause, l’hôtel particulier, construit en 1912 par l’architecte Henri-Paul Nénot, offre 3.100 mètres carrés de surface habitable et 1.500 mètres carrés de terrain. Doté de 12 chambres, 12 salles de bains et quatre appartements, le palais est imprégné d’histoire, avec le plafond de la salle à manger conçu par le Douanier Rousseau lui-même.

Ce joyau de l’avenue Foch, situé près de la place de l’Étoile, a finalement trouvé preneur à un prix « cassé », après plus d’une décennie sur le marché. Mohammed Mahdi al-Tajir, 92 ans, ancien ambassadeur des Émirats arabes unis au Royaume-Uni et en France, a cédé sa demeure pour 46,5 millions d’euros. Soit moins de la moitié de son prix initial de 102 millions d’euros.

Une société de gestion française

Mindston Capital, une société de gestion française, a conclu la transaction en décembre 2023, selon le magazine économique. Spécialisée dans l’acquisition et la rénovation de biens immobiliers destinés à une clientèle internationale, l’entreprise compte faire des travaux et remettre l’hôtel Blumenthal-Montmorency sur le marché.

Le milliardaire Mohammed Mahdi al-Tajir, cinquième fortune d’Écosse, avait mis en vente cette propriété en 2011. Ne trouvant pas d’acheteur, il a dû se résoudre à baisser drastiquement son prix. Aujourd’hui, l’homme vit principalement à Londres (Angleterre).