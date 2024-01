Bruno Le Maire a affirmé mardi que le diagnostic de performance énergétique (DPE) serait bel et bien simplifié. Fin septembre, en raison de l’inflation, le ministre de l’Economie et des Finances avait semblé favorable à un report du calendrier d’interdiction à la location dès janvier 2025 des logements classés « G » et en 2028 de ceux classés « F » par le nouveau diagnostic de performance énergétique (DPE). Celui-ci ne se base plus sur les factures d’énergie, mais sur les caractéristiques du bâtiment.

Quelques jours plus tard, il n’évoquait plus de changement du calendrier, mais la nécessité de modifier le DPE qui présente selon lui « des biais ». Mardi, lors d’une rencontre avec des entrepreneurs consacrée à la simplification, à Viry-Châtillon (Essonne), Bruno Le Maire a déclaré « continuer à penser qu’il faut simplifier le DPE ». « Et il le sera » a-t-il assuré, « notamment pour que les petites surfaces soient traitées de la même manière que les surfaces plus importantes ». C’est, selon lui « extrêmement important pour le logement étudiant ».

« J’ai ouvert le sujet il y a plusieurs mois, on me l’a reproché : en général quand je lance un sujet », « un combat qui me paraît juste », « c’est à bon escient, en ayant réfléchi avant », et « je vais jusqu’au bout », a prévenu Bruno Le Maire, convenant que d’être en charge de l’Energie lui donnait désormais « plus de légitimité pour le faire ». Le numéro deux du gouvernement a par ailleurs assuré qu’il y aurait « un texte sur le logement », car il y a « une urgence à construire vite dans les zones très denses ».