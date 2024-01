C’est bien connu, l’habitat ne fait pas le moine. Le site Le Bon Coin a décidé de tirer profit de l’adage et règne en maître dans le cœur des Français pour… les annonces immobilières, selon le dernier classement* de la Marque préférée des Français, que 20 Minutes – également marque média préférée des français – vous révèle en exclusivité. Pourtant, Le Bon Coin s’autodéfinit sur le Web comme « le site des petites annonces ». Petites, petites… On parle quand même de logements. Un autre monde, normalement.

D’ailleurs, dans le top 5 de la Marque préférée des Français, on trouve trois sites spécialistes dans le pur immobilier : Se loger (2e), PAP (4e) et Logic Immo (5e), de quoi rendre encore plus surprenante cette place de numéro 1. Un peu comme si Lionel Messi était nommé meilleur basketteur de l’année, devant LeBron James et Stephen Curry. Et tant qu’on est dans les surprises : voire Le Bon Coin trôner en tête est une habitude plus qu’une anomalie, enfonce Benjamin Fagot, de la Marque préférée des Français. « Cela fait des années qu’il occupe le haut du classement, au moins sept-huit ans. »

Autre protagoniste à ne pas lever le moindre sourcil de stupéfaction : Dominique Podre, agent immobilier. « C’est peu surprenant. Ne pas être spécialisé que dans ce domaine, c’est une force plus qu’une faiblesse. » Les explications de ce paradoxe ne tardent pas à venir : « Si l’immobilier est un fantasme pour les Français, c’est aussi une crainte et une forte appréhension. Ne pas faire que ça, et être un site qui a déjà la confiance du consommateur sur d’autres domaines, c’est une plus-value marketing. » Un constat partagé par Benjamin Fagot : le site se classe numéro 1 en matière d'utilité, de proximité et d’accessibilité dans ce même classement de la Marque préférée des Français.

Abondance de membres ne nuit pas

Mathilde, qui vit à Perpignan, fait partie de ces locataires ayant trouvé un petit toit douillet sur le site. « Simple question de facilité, justifie-t-elle. J’avais déjà un compte chez eux, je connaissais le site et son fonctionnement, notamment à chaque fois que je voulais refaire ma garde-robe. Donc ça me semblait moins galère que de tout recommencer à zéro. » Pour des premiers pas immobiliers, elle n’a pas été déçue : « Il y avait énormément d’offres… Largement assez en tout cas pour que je me ''contente'' du Bon Coin. Pourquoi aller voir ailleurs si votre site le plus familier répond à vos attentes ? »

Même constat à quelques rues de là, mais cette fois de l’autre côté du contrat de location. Bastien, qui vit à l’année sur Paris, a investi dans un appartement dans la ville catalane, afin de le louer. Son annonce de location, mise sur Le Bon Coin, a rencontré un (très) franc succès : « En moins d’une nuit, j’avais des dizaines de demandes ! On met nos logements en location sur Le Bon Coin pour la même raison qu’on y vend nos vêtements : parce qu’il y a tellement de gens qu’on est certain d’y trouver preneur. »

Vers une spécialisation de plus en plus assumée

Et hop, la voilà l’autre grande raison du succès du Bon Coin. Sa communauté hyperactive. Comptez entre 29 et 30 millions de visiteurs uniques mensuels, soit plus de 40 % de la population du pays. Aurélien Flament, directeur du marché immobilier sur le site Le Bon Coin, livre les chiffres de son secteur en particulier : « 7,5 millions de porteurs de projets immobiliers utilisent exclusivement Le Bon Coin, dont un million en Ile-de-France, où nous sommes pourtant moins identifiés, notamment par les professionnels. » L’expert partage bien sûr le constat de Mathilde sur la variété de l’offre : « Le Bon Coin est la plate-forme la plus exhaustive en matière de contenu dans notre catégorie immobilière », selon lui, avec plus de 760.000 biens en vente - dont 75.000 de particuliers - et 165.000 biens en location.

Dominique Podre abonde : « Je conseille directement à mes clients de passer sur Le Bon Coin pour leurs annonces ou leurs recherches. C’est le plus gros vivier de France, et désormais le site de référence. » Pour obtenir ce statut, Le Bon Coin ne s’est pas contenté d’accumuler les membres actifs, rappelle Aurélien Flament. « Le rachat [en novembre 2017] d’AVendreALouer, plateforme spécialiste, nous a également permis d’améliorer nos compétences sur ce marché, ainsi que de développer nos offres sur le marché du neuf. »

*Etude réalisée entre le 8 et le 11 décembre 2023 avec OpinionWay auprès d’un échantillon de 1.015 personnes, représentatif de la population française âgées de 18 ans et plus.