Vos assemblées générales de copropriété sont infernales ? Racontez-nous !

Devenir propriétaire, un rêve pour beaucoup de Français. Mais qui comprend un revers de la médaille : les assemblées de copropriété. Alors que le salon de la copropriété et de l’habitat démarre ce mercredi Porte de Versailles, 20 Minutes s’intéresse à ces grands-messes qui réunissent les copropriétaires et le syndic, et lors desquelles sont évoquées les travaux, les coûts à prévoir, les soucis de voisinage…

Car il n’est pas rare que ces réunions se transforment en vrais moments de tension. Entre ceux qui refusent de voter systématiquement tous travaux et ceux qui les votent tous, l’irritation est palpable. Et quand certains propriétaires ne payent pas leurs charges et que des procédures judiciaires sont votées, cela peut virer au pugilat. Sans oublier les éternels grincheux qui profitent des AG pour balancer des réflexions sur les voisins ou se plaignent constamment des charges exorbitantes.

Vous êtes propriétaire, racontez-nous vos souvenirs les plus marquants des AG de copropriété. Combien de propriétaires compte votre immeuble ? Pourquoi les autres copropriétaires vous ont-ils parfois énervé ? Les gros travaux à mener sont-ils le sujet le plus explosif ? Le président de votre conseil syndical vous agace-t-il ? Le syndic est-il la cible de nombreuses critiques ? Avez-vous été pris à partie lors d’une de ces réunions ? Racontez-nous