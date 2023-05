C’est la première baisse recensée depuis 2015. Alors que l’inflation étrangle les ménages et que les taux d’intérêt s’envolent, les prix de l’immobilier ancien ont reculé de 0,2 % au 1er trimestre, selon l’indice Notaires-Insee. Sur un an, les prix ont augmenté de 2,7 %, une très nette décélération par rapport à fin 2022 (4,6 %), notamment portée par les maisons.

Celles-ci continuent de progresser plus vite que les appartements (+3,1 % contre +2,2 %), comme c’est le cas depuis 2020, mais l’écart se comble rapidement par rapport aux trimestres précédents. D’ailleurs, sur le seul premier trimestre 2023, la tendance s’est inversée : le prix des maisons baisse plus que celui des appartements (-0,3 % contre -0,1 %).

Les prix baissent en Ile-de-France

Dans un contexte d’inflation, l’immobilier pâtit de la remontée rapide des taux d’intérêt, qui pénalise lourdement les ménages devant emprunter pour acquérir un bien. Les prix sur un an sont désormais en baisse en Ile-de-France (-0,6 %), alors qu’ils progressent encore en province (+3,9 %) malgré une décélération prononcée. Le nombre de transactions sur 12 mois est estimé à 1,07 million, en net recul par rapport au trimestre précédent (1,12 million) mais toujours très au-dessus de la moyenne historique.

« Le marché immobilier semble être entré dans une nouvelle ère, avec des taux d’intérêt de plus en plus forts », a relevé en conférence de presse la présidente de la commission statistiques des Notaires du Grand Paris, Elodie Frémont. « C’est donc un véritable choc qui est subi dans ce trimestre », souligne Me Frémont, relevant une chute des transactions sur 12 mois, passées de 1,12 million fin 2022 à 1,07 million au premier trimestre 2023. Un chiffre qui reste néanmoins supérieur à la moyenne historique.