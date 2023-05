Voici le top 5 des agences immobilières préférées des Français

Revenons au top 5 des agences immobilières préférées des Français, à la deuxième place, on trouve Orpi, à la troisième Century 21. Au pied du podium, se trouve le groupe Guy Hoquet et Laforet Immobilier clôt ce top 5.

* Sondage réalisé en ligne sur 1.300 marques du 2 au 13 février 2023 par l’institut d’études OpinionWay pour la récompense Marque Préférée des Français auprès d’un échantillon représentatif de 4.900 répondants français de 18 ans et plus.

Les répondants ont été soumis à une liste de marques avec leur logo et ils ont répondu à 2 questions :

- Parmi ces marques, quelles sont celles que vous aimez ? (1 réponse parmi 4 possibles : J’aime/Je n’aime pas/Ni l’un ni l’autre/Je ne connais pas).

- Comment qualifieriez-vous ces marques ? (1 à 7 réponses parmi : est une marque utile, engagée, digne de confiance, proche de moi, accessible, de qualité, innovante, aucun de ces qualificatifs)

Tendances et croissances comparées à L’Observatoire 2022 mené en mars 2022 par OpinionWay sur 1.300 marques auprès d’un échantillon représentatif de 4.900 répondants français de 18 ans et plus.