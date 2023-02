Quelles nouvelles à venir dans votre quotidien et pour votre porte-monnaie ? Le mois de mars 2023 arrive et avec lui, une probable hausse des prix dans les magasins après les négociations entre fournisseurs et distributeurs, mais aussi un meilleur encadrement du démarchage téléphonique.

Quoi qu’il en soit, cela vous concerne. Et comme chaque mois, pour vous faciliter la tâche, 20 Minutes vous a fait un petit récap' en vidéo de ce qu’il faut retenir.