On a percé le mystère des vrais et faux comptes CPF

Les salariés et demandeurs d’emploi avaient jusqu’au mois de juin 2021 pour reporter leurs heures acquises au droit du DIF (droit individuel de formation) vers le nouveau dispositif du compte personnel de formation (CPF). Sauf que, dès l’annonce de la création du CPF, les escrocs de tous poils y ont vu une belle opportunité de se la jouer Marco Mouly. Le gouvernement n’avait même pas eu le temps d’expliquer le fonctionnement de son nouveau bébé que des hordes de brouteurs inondaient déjà les Français et les Françaises d’e-mails ou de SMS frauduleux. A l’instar d’un paquet de compatriotes, ne sachant plus à quel site me vouer, j’ai moi-même renoncé à comprendre, remisant par-devers moi l’énigme CPF. Il est temps aujourd’hui de tirer cette affaire au clair.

Si le switch entre DIF et CPF date de 2015, c’est à partir de 2019 que l’intérêt des brouteurs s’est aiguisé, lorsque votre crédit en heures de DIF a été converti en euros. Dès lors, et jusqu’il y a encore quelques mois, c’est presque quotidiennement que j’étais destinataire de SMS ou d’e-mail du soi-disant très officiel organisme qui gère le CPF. On m’incitait à finaliser mon compte sur un site plein de fautes d’orthographe, on m’orientait vers des formations de naturopathe pour lapin nain, on me promettait de me verser en cash une partie de mes droits… Bref, tout et surtout n’importe quoi.

Vrais organismes aux pratiques illégales

Selon le ministère du Travail, ces offres alléchantes doivent vous mettre la puce à l’oreille : « Les publicités proposant des cadeaux, de type tablette, ordinateur, téléphone, en échange de l’inscription à une offre de formation ou de récupérer une partie du solde en argent comptant, sont contraires à l’esprit de ce droit et sont illégales. » Et ce, même s’il s’agit de vrais organismes de formation inscrits au catalogue du CPF. Si ce dernier a été épuré depuis, en 2022, 150 organismes proposant ce type de gratification pour appâter le client ont été tout simplement exclus. Le ministère du Travail insiste aussi sur le fait que toute communication autour du CPF par « appels, SMS, e-mails, pubs sur Facebook ou TikTok », relève de l’hameçonnage et qu’il convient de ne pas donner suite.

Vrais ou faux organismes de formation, la règle est donc de laisser tomber s’ils vous contactent en direct, même s’ils vous renvoient vers le soi-disant site officiel du CPF. Gardez à l’esprit qu’il peut toujours s’agir d’une copie. Le mieux, c’est de faire la recherche vous-même. Aujourd’hui, la première occurrence qui sort lorsque vous tapez « CPF » dans votre moteur de recherche est souvent la bonne en « https » et en « .gouv.fr ».

Attention aux données fuitées des mutuelles

Cliquez donc sereinement sur le lien et créez rapidement votre compte si vous n’en avez pas déjà un. Pourquoi ? Rappelez-vous qu’il y a quelques jours, deux organismes gérant le tiers payant de nombreuses mutuelles ont subi une fuite de données massive : l’état civil, la date de naissance et le numéro de Sécurité sociale de 33 millions de Français ont été aspirés par des pirates et sont désormais en vente sur le darkweb. Il ne faut pas davantage d’informations pour créer un compte CPF. Selon le ministère du Travail, le principal risque en cas d’escroquerie est de vous retrouver inscrit à votre insu à une ou plusieurs formations, imaginaires ou pas, avec pour conséquence de voir votre solde de droits dégringoler. Les parades sont contraignantes au-delà des onze jours légaux pour annuler l’inscription en ligne. Hors délai, il vous faudra porter réclamation directement auprès de l’organisme par lettre recommandée et, faute de réponse, déposer plainte.

Si vous avez le bon site, que votre compte est créé, que vous n’avez pas été piraté, un monde de nouvelles compétences potentielles vous appartient. Dans votre recherche de formation, le ministère du Travail recommande de passer par le portail officiel du CPF depuis lequel on a « accès au catalogue des formations professionnelles éligibles ». Si depuis le 1er janvier 2024, tous les permis terrestres sont éligibles au CPF, y compris le permis moto, sachez que ça marche aussi pour un brevet de pilote d’avion ou d’hélicoptère. Apprendre une langue sous hypnose est aussi pris en charge, mais passez votre chemin si l’on vous propose une formation de marabout.