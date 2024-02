Les soirées entre collègues vous saoulent ? Racontez-nous !

L’ambiance au travail est un élément déterminant pour beaucoup de salariés. Pour se sentir bien avec ses collègues, jusqu’à parfois nouer des liens d’amitié, les fêtes de travail, comme la soirée de Noël ou les pots du vendredi sont l’occasion parfaite. Mais ce n’est pas pour tout le monde et ce n’est pas grave.

C’est ainsi qu’un salarié licencié pour « désalignement culturel » vis-à-vis des valeurs « fun and pro » de son entreprise a obtenu gain de cause devant la justice. La cour d’appel de renvoi de Paris a ordonné mardi de lui allouer près de 500.000 euros d’indemnités pour la nullité de son licenciement. Ce « monsieur T. » a en effet critiqué les nombreux « séminaires et pots de fin de semaine générant fréquemment une alcoolisation excessive », rapporte Le Parisien.

Si ces moments de fêtes sont attendus par une partie des employés, d’autres trouvent toujours une bonne excuse pour y échapper. Faites-vous partie de cette catégorie ? Avez-vous systématiquement piscine les vendredis soir et compétition de poney les week-ends de séminaire ? Vous n’en pouvez plus de voir la tronche de vos collègues avec qui vous passez déjà la plupart de votre temps ? Vous préférez passer votre temps libre avec vos VRAIS amis ? Racontez-nous !