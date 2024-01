Faire évoluer les conditions de travail pour répondre aux nouvelles aspirations des équipes, lassées pour certaines du train-train quotidien. C’est l’un des objectifs énoncés mardi après-midi par Gabriel Attal lors de son discours de politique générale. Pour cela, le Premier ministre a avancé une proposition inattendue à ses ministres : l’expérimentation de la semaine « en quatre jours » dans « leurs administrations centrales et déconcentrées ».

Calmons-nous tout de suite : Gabriel Attal ne plaide pas du tout pour une réduction de temps de travail. Car la semaine « en quatre jours » est différente de la semaine « de quatre jours » : la personne effectue le même nombre d’heures et garde le même salaire, mais en venant au boulot un jour de moins. Pour résumer, les journées sont plus longues mais permettent d’avoir son mercredi de libre ou un week-end prolongé.

Et vous, que pensez-vous de la semaine en quatre jours ? Vous y êtes déjà passés ? Quels sont les avantages et les inconvénients ? Est-ce une organisation qui vous fait envie, et pourquoi ? Que feriez-vous comme horaires et comment utiliseriez-vous votre journée de libre ? Dites-nous tout