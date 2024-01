Gardien d’île déserte, testeur de destination touristique pour un tour-opérateur… Régulièrement, quelques jobs de rêve font saliver et donnent envie de tout plaquer. Celui-ci n’entre peut-être pas dans cette catégorie. Quoique…

Le Sénat a récemment publié une offre d’emploi qui devrait faire tourner quelques têtes. Celle pour devenir surveillant du jardin du Luxembourg, au cœur de ces espaces verts prestigieux et magnifiques qui s’étendent sur plus de 20 hectares à Paris. Il y a quand même pire comme cadre de travail.

Autre avantage du poste ? Le salaire ! « La rémunération nette mensuelle de départ est d’environ 3.000 euros (indemnités comprises) », est-il écrit sur le descriptif, qui ne fait état d’aucun diplôme requis pour candidater. Seulement, les intéressés devront justifier d’une expérience de trois ans dans « des fonctions de surveillance, de sécurité ou de secours aux personnes » ou de trois ans « de services militaires actifs » ou encore de « trois années de services actifs comme sapeur-pompier, militaire, professionnel ou volontaire ».

Les candidats ont jusqu’au 26 janvier pour s’inscrire, avant des épreuves d’admissibilité fin février puis d’admission mi-avril. La prise de poste est prévue le 1er juillet. Avec les missions logiques qui sont « de porter aide et assistance aux promeneurs » ; « faire respecter le règlement du jardin du Luxembourg et l’ordre public » et enfin « veiller à la conservation du domaine ».

Le lieu est occupé par 32 surveillants, avec une moyenne d’une dizaine de présents par jour.