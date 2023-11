Amazon crée 300 nouveaux emplois sur son site de Boves

Avant le Black Friday, le « jeudi confession » d’Amazon. Le géant de l’e-commerce a annoncé ce jour via un communiqué la transformation de son centre de distribution de Boves, à une dizaine de kilomètres au sud-est d’Amiens (Somme). Le site, inauguré en 2017 est le troisième d’Amazon « à être équipé de technologies robotiques avancées en France, en plus des centres de distribution de Brétigny-sur-Orge (Essonne) et d’Augny (Moselle) ».

Ce projet représente un investissement de 110 millions d’euros et « va créer 300 emplois en CDI » portant les effectifs amiénois à environ 1.300 salariés, détaille la firme américaine implantée en France depuis vingt-trois ans. La transformation du centre de distribution de Boves va s’étaler du premier semestre 2024 à fin 2025. « Durant cette période, les salariés continueront de travailler dans des zones dédiées du site pour honorer les commandes des clients », indique le communiqué.