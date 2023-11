Ça y est, l’heure des adieux a sonné. Vous voilà prêt à remballer votre carton après des années dans votre entreprise. Avec un pincement au cœur et plein de souvenirs. Vous devez désormais satisfaire au sacro-saint rituel du mail de départ. Pas celui qui annonce votre démission, mais celui qui vise à remercier vos collègues. Ce sera le dernier souvenir que vous laisserez, d’où l’intérêt de le soigner ! Voilà quelques conseils d’experts pour vous guider.

Pas trop larmoyant, ni trop sec…

Les mails de départ titrés « Voilà, c’est fini » ou « Je suis venir te dire que je m'en vais », ça devrait être interdit. Tout comme les phrases bateau telle que « ce n’est qu’un au revoir ». Mais n’est pas Baudelaire qui veut. « Ce dernier message doit vous ressembler, donc il ne faut pas l’envoyer tout de suite. N’hésitez pas à le relire pour l’améliorer pour laisser place à vos émotions », recommande Gabrielle Predko, cheffe de rubrique pour la catégorie salariés chez le job board Welcome to the Jungle. « Il est préférable de ne pas verser dans un ton trop sirupeux ou larmoyant. Personne ne vous a forcé à démissionner, vous devez donc montrer un peu d’enthousiasme pour la nouvelle opportunité professionnelle qui s’offre à vous », estime Gaël Chatelain-Berry, auteur de plusieurs de livre sur le management. Quant à l’humour, il est à manier avec précaution : « Le seul humour qui vaille en entreprise est l’autodérision. Il faut toujours se souvenir que ce mail sera lu par le PDG et que certaines blagues peuvent porter atteinte à vos collègues », poursuit-il.

Un message resserré ou une tartine ?

« On a tous mieux à faire que de lire des romans. Il faut donc être concis », recommande Gaël Chatelain-Berry. Soyons réalistes, vos collègues ne liront votre mail qu’en diagonale et chercheront surtout à savoir si vous les citez ! Inutile de refaire l’histoire de l’entreprise ou d’enchaîner les private jokes : « Rappeler les anecdotes du séminaire à la Bourboule, ce n’est pas l’objet de ce mail. On peut très bien organiser un déjeuner avec ses collègues pour le faire », ajoute Noémie Cicurel, directrice du développement des équipes Europe chez Robert Half.

Une nuance tout de même : « Si vous êtes resté longtemps dans l’entreprise, vous aurez envie de marquer le coup, et on ne vous en voudra pas de vous étendre un peu. Sinon, vous pouvez écrire un mail plus formel à toute l’entreprise et un message plus expansif à vos proches collègues », suggère Gabrielle Predko.

Faut-il citer tous ses collègues, ou juste les meilleurs ?

C’est l’éternel dilemme quand on prend la plume. « Il est toujours dangereux de vouloir nommer certains collègues, car il est presque sûr qu’on va en oublier et qu’on vexera ceux qui croyaient avoir partagé des choses avec vous. L’alternative : ne nommer que ses chefs et les gens de son équipe », suggère Noémie Cicurel. Autre solution si vous êtes salarié d’une PME : citer tous les gens de la boîte. Une option réservée à ceux qui ont beaucoup d’ancienneté et qui connaissent tout le monde. Et même si vos chefs n’ont pas été des stars du management, ne pas les saluer serait mal venu : « Il ne faut jamais mordre la main qui vous a nourri », recommande Gaël Chatelain-Berry. « Il faut savoir montrer sa gratitude aux personnes qui vous ont fait grandir professionnellement, en ayant si possible une attention personnelle pour tous ceux que vous citez », complète Gabrielle Predko.

Dire tout, ou omettre des réalités moins reluisantes ?

Il y a Thierry, ce chef qui faisait un peu d’autoritarisme. Edouard, ce collègue calimero, Christiane de la compta, qui hurlait dans la cafétéria à vous en faire péter les tympans. La tentation de les zapper ou de faire une allusion en leur direction est grande. « Mais un mail de départ, ce n’est pas le média dans lequel on règle ses comptes. Le secteur dans lequel on évolue est généralement un petit milieu, où l’on est à peu près sûr de retrouver ses anciens collègues dans une autre entreprise. La prudence est donc mère de sûreté », insiste Gaël Chatelain-Berry. Exit donc les sarcasmes et les petites piques. « La vengeance n’apporte rien. Critiquer Patrick de la compta, même à mi-mots, altérerait très sûrement l’image que vous laisserez. Et si vous avez besoin d’exprimer les raisons qui vous ont poussé à partir, un entretien avec votre manager vous en donnera l’occasion », indique Noémie Cicurel. Et si l’entreprise que vous quittez est en difficulté, pas la peine de vous étendre sur le sujet. « Votre message pourrait être interprété comme un "salut les loosers", qui serait plombant pour vos collègues », poursuit-il.

Comment parler de soi sans faire bailler ses lecteurs ?

Exercice difficile : parler de ce que l’on a appris dans la boîte et de quelques-unes de ses réalisations. « Attention à ne pas tomber dans l’autobiographie ou à trop flatter son ego en soulignant toutes vos réussites, ça saoule tout le monde », affirme Gaël Chatelain-Berry. « Ce n’est pas votre CV et vous ne passez pas un entretien ! Mais vous pouvez choisir des tournures de phrases permettant de souligner le travail collectif, citer des projets d’équipe », suggère Gabrielle Predko.

Jeter des ponts vers l’avenir, une nécessité

Il est important de donner vos coordonnées pour permettre à vos collègues de vous joindre. « Car ils constituent votre réseau professionnel, qu’il sera judicieux d’entretenir. Soigner son image de sortie, c’est œuvrer pour son potentiel de collaborations à venir », conclut Noémie Cicurel, Directrice du Développement des équipes Europe chez Robert Half.