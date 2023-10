Méthodiquement, avec attention, elles démontent des fours micro-ondes, des téléviseurs, etc. Sur le chantier d’insertion Emi-Creno à Strasbourg, Zohra ou Shadje séparent les composants électroniques, les fils de cuivre, réparent des meubles, les recyclent. « Ce n’est pas particulièrement difficile, faut aimer le bricolage et savoir se servir d’une deviseuse », sourit Zohra.

Comme Zohra, 33 autres femmes ont été embauchées pour une période de deux ans à raison de vingt heures par semaine par l’association d’insertion Emi-Creno à Strasbourg. Une entreprise d’insertion et entreprise adaptée, qui compte 430 salariés et spécialisée dans les prestations multiservices auprès de particuliers, de collectivités, d’entreprises ou bien encore des bailleurs sociaux.

Des formations tout au long de leur parcours

Leur emploi, elles l’occupent donc sur la nouvelle plateforme de recyclage. Tous les jobs y sont exclusivement réservés aux femmes au parcours de vie cabossé, éloignées du marché du travail, souvent confrontées à des obstacles ne leur permettant pas de reprendre la voie conventionnelle de la réinsertion. Et les horaires proposés ont fait la différence. Zohra n’hésite pas à faire 35 minutes de voiture pour venir travailler, quitte à faire du covoiturage. « Avant je travaillais dans une maison de retraite mais je commençais à 6 heures et ça n’allait pas. Ici, c’est adapté à l’école. Je travaille de 9 heures à 15 heures, se réjouit la maman de trois enfants. Je peux emmener les enfants le matin, les récupérer le soir et on ne travaille pas le mercredi. Comme ça, je peux aussi m’en occuper ».

Quant aux tâches, elles sont adaptées. Elles peuvent « se faire en journée avec un planning à la carte, et surtout un encadrement spécifique qui est là tout le temps pour un retour durable dans le monde du travail », précise le directeur de l’association Michel Vié. Les salariées bénéficient ainsi de formations tout au long de leur parcours, selon leurs besoins et leurs projets professionnels.

« Les femmes représentent 53 % des personnes pauvres »

Ce chantier d’insertion est le premier réservé aux femmes dans le département du Bas-Rhin et le premier en France, croit savoir le président de l’association Emi-creno, le député honoraire Yves Bur. « Les femmes constituent aujourd’hui la majorité des personnes en situation de précarité », justifie-t-il encore. « La problématique du genre est un facteur aggravant de la précarisation, abonde Michel Vié qui précise : les femmes représentent 53 % des personnes pauvres, 57 % des bénéficiaires du RSA, occupent 82 % des emplois à temps partiel et représentent 85 % des chefs de famille monoparentales, sachant qu’une famille monoparentale sur trois vit sous le seuil de pauvreté. » Edifiant…

« N’avoir que des femmes permet de prendre en compte des problématiques vraiment liées au genre, comme la garde des enfants, la problématique de cheffe de famille isolée, de planning ou d’une autre culture et qui se retrouve en période de séparation complètement seule, plongée dans l’inconnu », souligne encore Michel Vié. Et de la main-d’œuvre, la nouvelle plateforme en a bien besoin. A l’occasion de l’inauguration ce mardi, la présidente de l’Eurométropole Pia Imbs a annoncé soutenir le projet en lui donnant la gestion de 250 tonnes d’encombrants (meubles, équipements électriques et électroniques, ferraille, etc.), dès novembre prochain et ce jusqu’à la fin du mois de mars 2024.