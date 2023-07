Des responsabilités inhérentes à un CDI, un abus de pouvoir, des droits qui ne sont pas respectés… Certains patrons abusent des alternants comme d’une main-d’œuvre bon marché en oubliant la légalité et les droits d’un contrat en alternance. Ce dernier spécifie une formation qui repose sur des périodes alternées d’enseignement théorique et de formation pratique en entreprise et non l’occupation et les missions d’un poste en contrat à durée indéterminée. Nombreux alternants se plaignent de leur traitement en entreprise.

Est-ce votre cas ? Sentez-vous que vous êtes utilisé à la place d’un poste pérenne ? Votre patron vous met-il une pression qui n’est pas en adéquation avec votre statut d’alternant ? Pour 20 Minutes, parlez-nous de votre expérience.





