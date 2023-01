C’est un des taux d’emploi les plus forts du vieux continent. Le taux de chômage en Suisse a reculé à 2,2 % en 2022, contre 3 % l’année précédente, revenant à son plus bas niveau en plus de vingt ans sur fond de pénurie de personnel, annonce ce lundi le ministère de l’Economie.

Les difficultés de recrutement des entreprises n’ont cessé d’augmenter en 2022 et se sont étendues au personnel non qualifié, indique le ministère suisse dans un communiqué. Il faut remonter à 2001 pour retrouver un niveau de chômage plus faible, précise-t-il. Le taux de chômage était alors de 1,7 %, avant 2,5 % en 2002. « Vu l’assombrissement attendu des perspectives économiques, la demande de travail devrait se tasser en cours d’année », note cependant le ministère de l’Economie.

« Se positionner en tant qu’employeur attractif »

En décembre, le taux de chômage a d’ailleurs légèrement augmenté pour le deuxième mois d’affilée tout en se maintenant à un niveau historiquement bas. Il est remonté à 2,1 %, avec 96.941 inscrits, contre 2 % en novembre après avoir atteint son point bas annuel en septembre et octobre à 1,9 %. « Les entreprises devront toutefois continuer de se battre pour se positionner en tant qu’employeur attractif », prévient le ministère de l’Economie alors que l’année 2022 s’est caractérisée par « une raréfaction croissante de l’offre de main-d’œuvre », souligne-t-il.

En 2020, le taux de chômage en Suisse était brusquement remonté avec le choc économique de la pandémie de Covid-19 pour grimper à 3,7 % mais avait commencé à diminuer dès le début de 2021. Le taux de chômage en Suisse avait débuté l’année à 2022 à 2,7 % et a ensuite reculé mois après mois jusqu’à tomber à 1,9 % en septembre et octobre. Mi-décembre, le ministère de l’Economie avait dit s’attendre à une très légère remontée du chômage en 2023, à 2,3 % sur l’ensemble de l’année.