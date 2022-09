Jusque-là, tout va bien. Alors que les nuages s’amoncellent sur l’économie mondiale, le nombre de chômeurs de catégorie A est resté pratiquement stable en août par rapport au mois précédent, avec 100 demandeurs d’emploi en moins à 3,185 millions, selon les chiffres du ministère du Travail publiés mardi.

En incluant l’activité réduite (catégories B et C), le nombre de demandeurs d’emploi en France (hors Mayotte) est en légère hausse de 0,2 % (+13.400) et s’établit à 5,447 millions, selon le service statistique du ministère du Travail (Dares).









Hausse chez les jeunes

Sur un an, la baisse en catégorie A est de -10,4 %. Pour les catégories A, B et C, elle est de -6,9 %. Si le nombre de demandeurs d’emploi en catégorie A est resté stable en août, il a augmenté chez les jeunes de moins de 25 ans (+2,2 %, soit +8.700), baissant dans les autres tranches d’âge.

Les derniers résultats trimestriels publiés fin juillet avaient fait état d’une légère baisse du nombre de chômeurs (-0,8 %) au deuxième trimestre par rapport au trimestre précédent. En incluant l’activité réduite (catégories B et C), le nombre de demandeurs d’emploi était en baisse de 1,7 % au deuxième trimestre.