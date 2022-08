L’été fut rude, pour le secteur de la restauration, plombé par une pénurie de main-d’œuvre. La rentrée le sera-t-elle tout autant pour la viticulture ? Tandis que les vendanges démarrent, dans l’Hérault, bon nombre de vignerons galèrent à trouver des personnes motivées pour aller récolter les raisins. En particulier pour ceux qui vendangent à la main, qui sont encore quelques-uns dans le département.

C’est le cas d’Émilie Alauze, vigneronne à Magalas et trésorière de la FDSEA de l’Hérault, la Fédération départementale des syndicats d’exploitants agricoles. « La difficulté, c’est que l’on a l’impression d’avoir constitué une équipe, et que le lendemain, certains ne viennent plus. Au dernier moment, confie-t-elle. Ou certains viennent un jour, puis ne viennent plus. » Mais ça n’a pas été toujours le cas. « Avant, quand les gens s’engageaient, ils restaient toutes les vendanges, note la vigneronne. Ils allaient jusqu’au bout. Aujourd’hui, on n’est plus sûr de rien. » Comme pour la restauration, c’est, sans doute, la faute au Covid-19, qui a complètement chamboulé notre rapport au travail. C’est « moins dans les mœurs de faire des métiers physiques », d’après elle.

« Dans l’agriculture, c’est la même chose » que dans la restauration

« Le Covid-19 a changé la façon de voir les choses. » « Tous ceux qui vendangent à la main, à Saint-Chinian, Faugères, au pic Saint-Loup, ont eu des soucis pour former leurs équipes, poursuit Jean-Pascal Pelagatti, vigneron à Béziers, et secrétaire général de la FDSEA. Depuis le Covid-19, on entend partout que les restaurateurs ne trouvent personne, mais dans l’agriculture, c’est malheureusement la même chose. »

Le département de l’Hérault a reconduit l’opération Vendanges solidaires, pour donner un coup de pouce aux plus démunis, et tenter, par la même occasion, de palier à la pénurie de main-d’œuvre. Ainsi, les bénéficiaires du RSA (Revenu de solidarité active) peuvent s’engager sur un emploi viticole saisonnier, sans impact sur leur prestation.

A la recherche de main-d’œuvre qualifiée

Mais la pénurie touche, aussi, ceux qui vendangent mécaniquement, c’est-à-dire l’écrasante majorité des vignerons dans le département de l’Hérault. Car il faut trouver de la main-d’œuvre qualifiée. Notamment des tractoristes. « Pour trouver un bon tractoriste, nous avons de la peine », note Denis Verdier, le président de l’IGP Sud de France au Conseil interprofessionnel des vins du Languedoc.

Philippe Soursou, directeur territorial de Pôle Emploi dans l’Hérault, le confirme : les tractoristes et les employés qualifiés en viticulture sont des profils très recherchés. « Cela fait partie des postes que nous considérons comme étant des opportunités d’emplois durables et de proximité, explique-t-il. D’ailleurs, pour tout demandeur d’emploi qui souhaite devenir tractoriste ou employé polyvalent dans ce domaine, Pôle Emploi, en lien avec l’employeur, finance une formation. La formation est systématiquement validée, parce que l’on sait qu’il y a de l’emploi derrière. »