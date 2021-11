Pour le troisième trimestre consécutif, l’emploi salarié privé a de nouveau progressé. Au troisième trimestre, 96.100 emplois ont été créés dans le privé, d’après l’Institut national de la statistique et des études économiques. Une hausse de 0,5 %, après une de 0,8 % au premier trimestre 2021, soit 153.800 créations nettes d’emplois et une autre de 1,4 % au deuxième trimestre 2021, soit 265.100 emplois.

Au total, fin septembre 2021 l’emploi salarié privé dépasse son niveau antérieur à la pandémie (c’est-à-dire celui de fin 2019) de 0,9 % (185.600 emplois). Cette première estimation est supérieure aux prévisions de l’Insee de début octobre (+0,3 %).

L’intérim encore inférieur au niveau d’avant crise

L’emploi intérimaire, boussole du marché de l’emploi, continue de se redresser : +1,4 % au 3e trimestre, après +2,4 % au 2e trimestre et +0,7 % au premier (soit +11.200 après +17.900 et +5.200 emplois). Il reste malgré tout légèrement inférieur à son niveau d’avant crise, s’inscrivant fin septembre 1,0 % sous son niveau de fin 2019, avec un recul de 7.800 emplois. Hors intérim, l’emploi salarié privé augmente de 0,4 % au troisième trimestre 2021 (+85.000 emplois). Il dépasse son niveau d’avant-crise dans tous les secteurs, sauf dans l’industrie.

Malgré une légère hausse au 3e trimestre (+0,1 %, comme au 2e, après +0,2 % au premier), l’emploi industriel reste fin septembre nettement inférieur à son niveau de fin 2019 : -1,4 % soit -45.100 emplois.

L’emploi se stabilise dans le tertiaire marchand et la construction

Dans le tertiaire marchand hors intérim, l’emploi salarié privé ralentit après un bond exceptionnel le trimestre précédent : +0,7 % après +2,0 % (+86.400 après +228.800 emplois). Le secteur, très marqué par les mesures de restrictions sanitaires à partir de mars 2020, a connu une baisse de 2,4 % sur l’ensemble de l’année 2020 (soit −287.500 emplois). Fin septembre 2021, l’emploi dans ce secteur dépasse son niveau de fin 2019 de 1,0 % (+117.900 emplois).

Dans la construction, l’emploi salarié privé (hors intérim) se stabilise quasiment au troisième trimestre 2021 (−0,1 % ou −1.900 emplois) après cinq trimestres de hausses consécutives. Ces hausses ont permis au secteur de retrouver son niveau antérieur à la pandémie dès juin 2020 puis de le dépasser amplement : fin septembre 2021 l’emploi salarié privé dans la construction est supérieur de 4,4 % à son niveau de fin 2019 (+62.700 emplois).

De même, au troisième trimestre 2021 l’emploi salarié privé dans le tertiaire non marchand se stabilise (0,0 % soit +700 emplois) après quatre trimestres de hausses successives : +3,5 % sur un an entre mi-2020 et mi-2021 (+86.600 emplois nets). Il dépasse de 2,4 % son niveau de fin 2019 (+58.900).