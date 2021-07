Elles ne sont que trois. En France, seules trois régions ont vu leur secteur de l’emploi salarié dépasser son niveau d’avant-crise, selon la dernière enquête de l’Insee. Alors que l’Hexagone accuse un repli moyen de 0,8 %, la Corse, la Nouvelle-Aquitaine et la Bretagne affichent un dynamisme insolent. Portée par son secteur agroalimentaire mais aussi par son domaine industriel en plein regain de forme, la Bretagne avait déjà mieux vécu la crise sanitaire, souffrant moins que la plupart des autres territoires français. Un peu plus d’un an après le premier confinement, la région continue de briller sur le plan économique. Au point de galérer à pourvoir ses emplois. Et pas que dans les métiers dits « pénibles ».

6 100 créations nettes d’emplois en 3 mois en #Bretagne. L’#emploi salarié augmente plus rapidement qu’en France.

Plus de précisions dans notre analyse conjoncturelle du 1er trimestre 2021 « L’emploi progresse et dépasse son niveau d’avant-crise »

➡️https://t.co/u26psWxTrQ pic.twitter.com/5wjD0GYjcu — Insee Bretagne (@InseeBretagne) July 9, 2021

Entre deux rendez-vous, Patricia Levrel décroche son téléphone pour nous livrer son sentiment. Directrice des opérations au sein de Breizh Interim, elle ne compte plus les appels d’employeurs qui l’appellent à l’aide. « L’activité est redevenue dynamique depuis un an environ. Mais on voit que ça s’accélère. Les recrutements sont devenus très compliqués car il y a des besoins partout et dans tous les secteurs d’activité », explique la spécialiste de l’intérim. Ses cinq agences sont même confrontées à un problème de taille. Elles ne trouvent personne pour travailler sur la période estivale. « C’est une catastrophe pour recruter cet été. On a posé une annonce d’assistante RH il y a quinze jours. On s’attendait à avoir bon nombre de profils. Au final, on n’en a qu’un ».

« Une reprise rapide et très dynamique de la demande »

Cette tendance est confirmée par la dernière enquête de l’Insee publiée il y a quelques jours. Avec un taux de chômage établi à 6,6 %, la Bretagne reste bien en deçà de la moyenne nationale (8,1 %), notamment portée par son secteur alimentaire. « A chaque vague, nous avons subi une baisse de production due au ralentissement de l’activité de nos clients mais celle-ci est désormais repartie à la hausse. Nous faisons face à une reprise rapide et très dynamique de la demande », assure Arnaud Lemière, directeur de l’usine Bridor de Servon-sur-Vilaine. La semaine dernière, l’entreprise de boulangerie industrielle du groupe Le Duff avait lancé une opération de recrutement de 150 personnes pour faire tourner son usine.

Portée par la reprise de l’hôtellerie-restauration, la société croule sous la demande. Et elle n’est pas la seule. A Yffiniac, près de Saint-Brieuc (Côtes d’Armor), le traiteur Stalaven cherche à recruter une cinquantaine de personnes pour faire face à une croissance d’activité à deux chiffres. « Notre dynamique avait commencé avant la crise par un repositionnement de nos produits sur une gamme plus qualitative. Mais on a vu la dynamique s’accélérer pendant la crise du Covid-19 », assure le directeur du site. Contrairement à certains de ses confrères du secteur comme les grands abattoirs, Rémi Thomas ne peine pas trop à recruter. « Nous sommes encore petits [600 salariés tout de même] et nous voyons que notre projet fait sens. Les gens ont besoin de consommer plus responsable. Ils ont aussi besoin de travailler de manière plus responsable », poursuit le dirigeant.

Dans la région, la reprise économique est telle que presque tous les secteurs d’activité sont en recherche de main-d’œuvre. « Il y a du travail partout ! Les gens n’ont plus besoin d’aller très loin de chez eux », assure la responsable de Breizh Interim. C’est notamment le cas dans la construction où l’activité a bondi après s’être brutalement arrêtée. D’après l’Insee, soit 1.100 emplois ont été créés au premier trimestre en Bretagne. Un secteur en progrès de 3,8 % par rapport à son niveau d’avant-crise. Mais qui alerte sur la pénurie de matériaux qui guette.