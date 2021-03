L'accueil de l'entreprise Sodebo. — Sodebo

Une grande campagne de recrutement est lancée par l’entreprise en agroalimentaire Sodebo en Vendée. La société vendéenne, qui compte 2.600 employés, dont 150 en CDD et intérim, recrute 250 salariés en contrat à durée indéterminée. « 190 dans les métiers de la production compte tenu de la croissance de notre activité avec par exemple l’arrivée de nouvelles gammes de produits apéritifs et de notre choix de baisser la précarité [intérim, CDD], explique François-Frédéric Breux, directeur des ressources humaines. Et 60 emplois dans d’autres secteurs : une quinzaine de commerciaux, une quinzaine en maintenance et enfin, une trentaine au siège, au service ressources humaines, en logistique, en communication ou encore événementiel. »

Une centaine de saisonniers aussi

Parallèlement, l’entreprise, située sur la commune de Montaigu Vendée, recrute aussi une centaine de saisonniers dans le secteur de la production. Sodebo, créée en 1973 par le charcutier Joseph Bougro et sa femme puis repris en 2000 par les trois filles, n’a pas trop souffert de la crise sanitaire en comparaison avec d’autres entreprises. En 2019, le chiffre d’affaires oscillait entre 455 et 460 millions d’euros et il est passé à 426 millions d’euros l’année dernière (baisse de 7 % en raison surtout d’une chute des ventes de salades et sandwichs). « Objectif : 460.000 millions d’euros cette année, c’est pour cette raison qu’on recrute autant », souffle le DRH.

Pour postuler aux 250 emplois en CDI et aux emplois saisonniers, rendez-vous sur le site de Sodebo