VOUS TEMOIGNEZ Privilégié par la crise sanitaire, le télétravail comporte son lot d’avantages et d’inconvénients. Et ce, même dans un cadre paradisiaque

A la campagne, en bord de mer... Télétravailler hors de la ville, est-ce si paradisiaque que ça? — Canva/20 Minutes

« Tu as de la chance, tu travailles au soleil toi ! » Exilé dans le sud de la France ou dans les Outre-mer, vous avez dû entendre cette phrase de la part de vos collègues. Oui le soleil brille, l’herbe est bien verte et la vue à couper le souffle, mais télétravailler hors de la ville a son lot d’inconvénients tout autant que d’avantages.

Pour échapper à la solitude de votre studio et à la sensation d’être coupé du monde, vous êtes allés vous réfugier chez de la famille ou des amis qui ont plus d’espace. Une bonne idée, mais attention vous n’en êtes pas maîtres de votre temps. Et vous passez plus de temps avec votre ordinateur portable à enchaîner des réunions, des projets à terminer, des mails à consulter qu’à profiter de vos proches. Et même si se lever à 4 heures du matin en Guadeloupe pour assister à la réunion de 9 heures à Paris est une habitude à prendre : la concentration peut être mise à rude épreuve quand la famille ou vos enfants ont dû mal à comprendre que télétravailler au soleil ne signifie pas être disponible en permanence. A cela peuvent venir s’ajouter des contraintes logistiques comme une connexion Internet moins performante qui rend vos visioconférences moins agréables.

Travailler sur son lieu de vacances, c’est l’occasion de trouver un équilibre entre travail et loisirs. Mais il faut apprendre à trouver des moments de pause pour bien gérer ses impératifs professionnels et tirer parti d’un cadre plus lumineux, spacieux et d’un entourage présent surtout en cette crise sanitaire liée à l’épidémie de Covid-19. Sans en faire trop et nourrir des frustrations, parce que vous craignez que vos collègues pensent que vous vous la coulez douce.

A la campagne, en bord de mer… Télétravailler hors de la ville, est-ce si paradisiaque que ça ? Avez-vous déchanté ? Votre concentration est-elle perturbée ou au contraire vous êtes plus productifs que jamais ? Avez-vous le temps de profiter de vos proches et votre cadre de travail plus agréable ou êtes-vous frustrés ? Avez-vous trouvé le bon équilibre ? Vous pouvez témoigner en remplissant le formulaire ci-dessous. Merci d’avance.