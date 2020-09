L'usine Bridgestone de Béthune emploie 863 salariés — F.Launay/20 Minutes

Mercredi 16 septembre, le fabricant japonais de pneumatique Bridgestone a annoncé la fermeture de son usine de Béthune.

Depuis, le gouvernement tente de trouver une solution pour sauver les 863 emplois du site.

Mais à l’usine, on balance entre espoir et scepticisme

A l’entrée de Béthune, au beau milieu d’une zone industrielle, l'usine Bridgestone est devenue le centre d’intérêt économique et social du pays. Depuis mercredi et l’annonce brutale de la fermeture de la seule usine française du fabricant de pneumatiques japonais, tous les politiques viennent au chevet des 863 salariés du site menacés de chômage. Lundi après-midi, deux ministres ont fait le déplacement pour essayer de faire avancer les choses et éviter une fermeture brutale. Mais devant l’usine, si on tente d’y croire encore, on ne se fait guère d’illusions sur une issue positive.

« Je suis revenu à l’usine. Je n’avais pas le moral. Quand vous voyez des camarades en train de pleurer, ça ne fait pas plaisir. C’est la misère, la dure loi du capital avec un actionnaire qui veut toujours se gaver plus. Il n’hésite pas à fermer des usines et à tuer des familles », se désole Jean-Luc Ruckebusch, responsable syndical CGT à Bridgestone Béthune.

« J’ai l’impression d’être dans le film Un jour sans fin »

Venu rendre visite aux salariés ce lundi matin, François Ruffin pointe lui aussi du doigt le système capitaliste et ses dérives. « J’ai l’impression de revivre le film Un jour sans fin avec à chaque fois la même histoire qui se reproduit. Il y a vingt ans, c’était chez Whirlpool pour les lave-linge qui sont partis en Slovaquie. Puis j’ai connu Honeywell, les chips Flodor, Goodyear parti en Pologne, Continental parti en Roumanie… Chez Bridgestone, je suis venu pour dire stop. »

« Emmanuel Macron a parlé ce printemps d’une folie de la mondialisation en disant que ce n’était pas normal pour notre souveraineté de perdre la fabrication de médicaments, de vêtements qui sont partis à l’autre bout du monde. J’espère que Bridgestone sera un point d’arrêt à ça », s’énerve le député de la France Insoumise. Taxe aux frontières ou autres quotas d’importation, l’élu veut remettre en cause le système de libre-échange responsable selon lui d’une situation acceptée par le pouvoir depuis des décennies.

L’espoir d’un sauvetage reste encore de mise

« Je pense qu’il y a une complicité du pouvoir et des gouvernements depuis quarante ans pour laisser faire le dumping social, environnemental, fiscal. Maintenant, il faut les mettre au pied du mur. Je connais d’avance leur discours. Ça va être revitalisation, réindustrialisation, reclassement, formation. J’ai l’impression de jouer à un bingo du plan social où je viens cocher les cases dans leur discours et leur baratin établis à l’avance. Si on accepte le libre-échange, on accepte en bloc le dumping social. Mais après, il ne faut pas venir faire de la pleurnicherie », tacle François Ruffin.

Reste que rien n’est encore fait à Bridgestone. Un accord a été signé vendredi dernier par la direction et les représentants du personnel pour trouver ses alternatives à la fermeture dans les cinq mois qui viennent. « On a espoir. Tout ce qu’on espère, c’est que Bridgestone revienne sur sa parole. Ça s’est passé comme ça à Bari (Italie). S’il faut un autre projet de société pour le site, pourquoi pas. Mais c’est surtout l’emploi qu’il faut sauver. Quoi qu’il arrive, on se battra jusqu’au bout », confie le responsable syndical CGT.

S’ils sont nombreux à ne plus croire aux discours des politiques, les salariés gardent encore la foi pour limiter la casse et éviter de sombrer définitivement.