L'industrie de l'automobile, à l'image de Renault, peine à relancer le travail intérimaire — Sarah Alcalay

Chômage partiel, annonces de fermetures et dépôts de bilan… La crise liée au coronavirus touche de plein fouet le marché du travail. Si des millions de salariés étaient au chômage partiel durant le confinement, la reprise a permis à bon nombre d’entre eux de reprendre leur activité. Mais un secteur souffre encore de la situation : l’intérim.

Selon Primsemploi, qui regroupe les entreprises de travail temporaire et leurs agences, le nombre d’emplois intérimaires s’est effondré lors de la deuxième quinzaine de mars. L’organisation évalue la perte d’emplois imputable à la crise sanitaire à « 557.000 équivalents temps plein ». Malgré la reprise, les difficultés de l’emploi intérimaire pourraient perdurer dans le temps. Les exemples de Renault et Airbus montrent que les secteurs de l’automobile et de l’aéronautique, parmi les plus gros pourvoyeurs d’emploi en intérim, avec le bâtiment, peinent à se relancer.

Mais d’autres secteurs, en manque de visibilité sur leur marché, pourraient faire appel à l’intérim plutôt que d’embaucher en CDI ou même en CDD. Bruno Ducoudré l’a expliqué à l’AFP, le 5 juin dernier : « Le niveau de l’activité semble repartir en mai, cela va se traduire assez rapidement sur l’intérim, car le lien n’est pas cassé entre les intérimaires et les entreprises. » Mais quels secteurs embauchent des travailleurs intérimaires aujourd’hui ?

Vous êtes inscrit(e) dans une agence d’intérim ? Vous accomplissiez régulièrement des missions pour un secteur qui ne fait plus appel à vous ? D’autres vous proposent des missions ? Certains dont vous n’aviez jamais vu ou reçu de missions sont apparus ? Racontez-nous dans le formulaire ci-dessous. Vos témoignages figureront dans un futur article.