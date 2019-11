Se faire accompagner est le meilleur moyen de trouver vêtement à son goût. — Marie de Fournas

L’association Un Regard pour toi forme des bénévoles à accompagner des déficients visuels lors de leurs séances shopping.

Les personal shoppers ont appris à décrire les couleurs, ou comparer les vêtements à des émotions.

L’association intervient à domicile et a également ouvert une boutique.

Comme de nombreux Français, Marinette aime se mettre en valeur. « Je suis très attachée à l’image que je renvoie. J’apprécie, lorsque j’arrive au travail, que mes collègues me complimentent sur ma tenue », explique la kinésithérapeute, qui s’accorde des séances de shopping plusieurs fois par an. « Mais au lieu de faire du lèche-vitrines, je fais du touche-rayon ! » Car Marinette est déficiente visuelle, ce qui rend la tâche plus complexe dans un monde où les marques ne s’encombrent pas d’étiquettes en braille.

« Si j’ai besoin d’un vêtement très précis, je peux y aller seule. Pour des baskets de sport, par exemple, je vais dans une boutique spécialisée et on me renseignera. L’aspect n’est pas très important, c’est le confort qui prime. » Lorsque l’on veut simplement acheter de nouveaux vêtements pour la saison, sans idée précise, les choses se compliquent. Selon les magasins, les vendeurs n’ont pas toujours de temps à accorder aux clients.

Des conseils personnalisés

Marinette est donc souvent obligée d’être accompagnée. Soit par une amie, soit par un bénévole de l’association Un Regard pour toi, dont les membres proposent notamment d’aller avec les personnes déficientes visuelles dans les boutiques pour les aider à choisir leur vêtement selon leurs goûts, leur corpulence et leurs besoins. « On communique beaucoup. Je vais par exemple préciser que j’ai un style décontracté plutôt sportswear, que j’aime les couleurs douces et pastel ou encore qu’en été, je privilégie les hauts légers en synthétique et plutôt de couleur claire, car j’ai un chat blanc qui perd ses poils. »

Ensuite, il n’y a plus qu’à se laisser guider par les personal shoppers formés par l’association pour devenir les yeux de leur partenaire de shopping. « On nous apprend des choses auxquelles on n’aurait jamais pensé, comme décrire une couleur à une personne qui n’en a jamais vu. On va comparer la pièce à une émotion ou une chose, illustre Jennifer, bénévole depuis deux ans. Pour les aider à se projeter avec ce vêtement qu’elles ne peuvent pas voir, je l’associe à un autre, qu’elles auront peut-être déjà dans leur garde-robe, ou à une situation : le travail, un verre entre amis… »

En plus des emplettes, le collectif intervient à domicile pour aider les personnes déficientes visuelles à faire le tri dans leur armoire ou pour les conseiller sur des associations de tenues. Un regard qui fait du bien.