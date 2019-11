Jacques Chirac plaide à l'Élysée pour l'intégration des personnes en situation de handicap, en 2005. — WITT/SIPA

La Semaine européenne pour l’emploi des personnes handicapées se tient du 18 au 24 novembre.

Tout au long de sa carrière politique, Jacques Chirac a œuvré pour l’intégration des personnes en situation de handicap, notamment dans le monde de l’entreprise.

Il est à l’origine de trois lois sur le handicap, en 1975, 1985 et 2005.

Dans l’ombre des hommages à Jacques Chirac, fin septembre, plusieurs associations ont salué les différentes lois qu’il avait portées pour plus d’inclusion des personnes en situation de handicap. « Depuis, les progrès ont été énormes, raconte Dominique du Paty, fondatrice de Handiréseau. Le regard a changé, on nous a admis dans la société. »

A l’époque, il était Premier ministre. En 1975, puis en 1987, ces deux premières lois vont donner une définition au handicap et fixer un quota de 6 % dans les entreprises privées et publiques. « Le traitement des personnes en situation de handicap l’avait beaucoup choqué quand il était conseiller de Paris », se remémore Françoise Béziat, présidente de la Fondation Chirac. A l’époque, les structures pour les enfants étaient rares. Et rien ne leur permettait d’accéder à l’école, ou au monde du travail. Plus tard, la fille de Jacques Chirac, Laurence, va elle-même développer un handicap, « ce qui va renforcer son engagement ».

Des progrès, mais pas de hausse du quota

La troisième loi de Jacques Chirac, la plus emblématique, va créer les maisons départementales pour personnes handicapées et instaurer des sanctions financières contre les entreprises qui ne respectent pas ce quota de 6 %. C’était en 2005. Depuis, l’accès aux entreprises et aux établissements scolaires a été, en partie, facilité. « Par exemple, sur l’accès aux transports en commun, la mise en application a été repoussée », souligne Lisiane Fricotté, juriste indépendante.

Même constat pour la loi qui entrera en vigueur au 1er janvier 2020, le quota de 6 % ne sera pas rehaussé. Quant aux entreprises, elles ont obtenu un délai supplémentaire de cinq ans pour se mettre en conformité avec les nouvelles exigences. L’héritage de Jacques Chirac a visiblement du mal à perdurer.