La SNCF propose des milliers de postes en CDI (illustration). — XAVIER VILA/SIPA

La SNCF recrute à grande échelle. L’entreprise propose en effet 4.500 postes en CDI dans toute la France, dont 2.500 sont à pourvoir en Ile-de-France. Un grand forum du recrutement se déroule ce lundi (14 h à 21 h) et ce mardi (9 h à 18 h) sur le site Ground Control à Paris (XIIe) à l’occasion de la semaine Vive le Train.

Six métiers sont particulièrement recherchés par le groupe ferroviaire : électriciens, mécaniciens, ingénieurs, conducteurs, agents de production Transilien et aiguilleurs du rail, explique Le Parisien.

Une formation d’un an

Durant le forum, les candidats, qui peuvent s’inscrire sur le site Internet dédié, seront accompagnés. « Une équipe de coachs sera à leur disposition pour les aider à définir très précisément leur projet professionnel, améliorer leur CV, et se préparer efficacement à l’entretien avec le recruteur », assure le groupe au quotidien francilien.

Ceux qui décrocheront leur CDI bénéficieront ensuite d’une formation d’un an. Ils seront ainsi les derniers à être embauchés comme cheminots au « statut », à condition qu’ils aient moins de 30 ans. D’autres forums doivent avoir lieu ce mardi à Clermont-Ferrand, Lyon, Strasbourg et Dijon et mercredi à Montpellier.