Rennes: La start-up Klaxoon prévoit de recruter 150 personnes et ouvre un bureau à Lyon

Cinq salariés en 2015 et désormais plus de 200 collaborateurs répartis dans des bureaux à Rennes, Lyon, Paris et New York. Klaxoon n’en finit plus de grandir. En à peine trois ans, la start-up bretonne a réussi à convaincre 1.500 clients d’adopter sa solution pour rendre les réunions de travail plus interactives et moins ennuyeuses.

Rennes : Klaxoon veut rendre les cours en amphi plus sexy et moins ennuyeux https://t.co/fthTzB2AJr via @20minutesRennes pic.twitter.com/cmZMkPrcI2 — 20 Minutes Rennes (@20minutesrennes) 4 septembre 2018

Plutôt que des présentations PowerPoint, la start-up a fait le pari de l’interactivité avec une box proposant des sondages ou des quiz aux participants. Couronnée au CES de Las Vegas en 2016, la start-up rennaise a frappé un grand coup au printemps dernier en levant 50 millions de dollars auprès de plusieurs fonds internationaux.

Une nouvelle antenne ouvre à Lyon

Pour continuer à se développer, Klaxoon a besoin de nouveaux collaborateurs. Dans les prochaines semaines, elle va ainsi recruter 100 personnes à Rennes, siège de l’entreprise. Elle inaugure aussi sa Klaxoon Station Lyon, dans le quartier de la Part-Dieu, avec 50 postes à pourvoir.

