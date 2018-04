Ile-de-France : Plus de 10.000 postes à pourvoir en Seine-Saint-Denis, Essonne et Val-d’Oise

CV pour un emploi. (Illustration) — A. GELEBART / 20 MINUTES

A vos CV. Plus de 10.000 postes sont à pourvoir dans près de 2.500 entreprises de Seine-Saint-Denis, du Val-d’Oise et de l’Essonne, annonce StepStone, site d' offre d'emplois, dans un communiqué.

En Seine-Saint-Denis, ce sont 2.877 postes qui sont ouverts dans 801 entreprises. Les secteurs qui ont le plus besoin de main-d’œuvre sont : le soutien aux entreprises (spécifiquement lié à l’entretien), le BTP, le transport et l’action sociale. Les offres concernent aussi bien des postes sans qualification – agents d’entretien de locaux, employés polyvalents de la restauration, livreurs courte distance… – que des postes exigeant des qualifications et de l’expérience comme les aides-soignants, des conducteurs routiers ou des secrétaires bureautiques.

Plus de 4.400 postes à pourvoir dans le Val-d’Oise

Dans le Val-d'Oise et l'Essonne​, on compte respectivement 4.409 et 3.039 postes ouverts. On dénombre 724 recruteurs dans le 95 et 906 dans le 91. Les cinq secteurs qui ont le plus besoin de main-d’œuvre sont les mêmes dans les deux départements : « soutien aux entreprises [spécifiquement lié à l’entretien], santé, le BTP, restauration et transport », liste StepStone. Là encore, des postes sans qualification ou avec qualifications et/ou expériences.