Croulant sous les taxes et les emprunts, protestant contre les prix tirés vers le bas de la grande distribution, s’étouffant des marges pratiquées dans les supermarchés et hurlant contre la concurrence étrangère, les agriculteurs ont entamé un vaste mouvement de protestation partout en France, jusqu’aux portes de Paris. Si les Français comprennent leur colère, sont-ils seulement en mesure de les soutenir en faisant leurs courses ? C’est ce que 20 Minutes a voulu savoir en faisant ses emplettes dans un supermarché d’un grand groupe de grande distribution, à Lille, dans le Nord.

Sur notre liste, nous avions de la viande, des œufs, du lait, des légumes et des fruits. Le but étant de remplir notre panier avec deux produits de chaque, l’un produit en France et l’autre pas. Notre première cible, le rayon fruits et légumes. La première chose qui saute aux yeux est aussi la plus logique : on ne trouve aucun produit français qui ne soit pas de saison. En fruits, si vous voulez manger français, il faut choisir entre des pommes de Normandie, des bananes de Guadeloupe, des kiwis ou des poires. Les deux premiers ne trouvent pas de concurrent étranger en rayon, en revanche, pour les kiwis, l’Italie nous met à l’amende avec un prix affiché à 0,33 centime la pièce contre 0,65 pour celui produit en France. En revanche, les poires Williams italiennes ou françaises sont affichées au même prix, 3,99 euros le kilo.

Des produits français en grande majorité

Côté légumes, même combat, la part belle est faite au local pour les carottes, les navets, le céleri, le chou-fleur, les patates, les endives. Oubliez les tomates du pays, à moins de vous contenter de tomates cerises, proposées à 6,99 euros/kg pour les françaises contre 5,99 euros/kg pour celles produites au Maroc. La bonne affaire, c’est le potimarron d’ici et bio, vendu 2,39 euros pièce alors que le potimarron du Pérou coûte près d’un euro de plus. Une même marque propose aussi de la salade cœur de laitue française à 10 euros/kg alors que celle venant d’Espagne est affichée 17,86 euros/kg. Hormis le pays de provenance, la seule différence étant le conditionnement.

Pour la viande, impossible de trouver du porc étranger. Si l’on découvre du bœuf français et irlandais dans le même rayon, le comparatif serait faussé puisqu’il s’agit de morceaux différents. Pour le gigot d’agneau, c’est celui d’Irlande qui est le moins cher à 19 euros/kg, soit 5 euros de moins que l’agneau local. Même conclusion pour le filet de poulet, 13 euros/kg pour le français contre 11,65 euros/kg pour le belge. En revanche, on a trouvé du jambon fumé de porc élevé en France en marque distributeur à 20,63 euros/kg alors qu’un autre d’une grande marque, étiqueté « provenance union européenne », est affiché près de 6 euros plus cher.

Pour les œufs et le lait, impossible de trouver des produits étrangers. Le supermarché ne propose que du local et cela saute aux yeux sur les emballages. En fait, la communication autour du « produit en France » est omniprésente et aucune marque ne se prive de l’afficher en gros sur ses produits. Alors, puisqu’on n’a pas le choix pour ces deux produits, autant acheter ceux qui rémunèrent le mieux les producteurs. Comptez 0,33 euro/pièce pour un œuf équitable et 0,29 euro/pièce pour les autres. Un litre de lait « au juste prix » est affiché entre 1,26 euro et 1,30 euro alors que le moins cher coûte entre 0,95 et 1,06 euro/L. Mention spéciale pour le miel « provenance UE et hors UE » qui est entre 5 et 10 euros moins cher au kilo que le miel français.