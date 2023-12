Une proportion conséquente. Plus d’un tiers des près de 3.000 camions de marchandises contrôlés en France à l’occasion du Black Friday, grande opération promotionnelle qui a lieu fin novembre, étaient en infraction, notamment concernant les conditions d’emploi des conducteurs, a annoncé vendredi le gouvernement.

Dans son communiqué, le ministère de la Transition écologique rappelle qu’à l’occasion du Black Friday, le ministre des Transports Clément Beaune « avait annoncé une campagne nationale de contrôles ciblés tout au long du Black Friday contre le dumping social ».

« Les comportements d’achat ont des impacts majeurs sur l’environnement, sur la sécurité, sur la concurrence entre les professionnels du transport et sur les conditions de travail des conducteurs du secteur. Ces effets sont décuplés lors d’opérations commerciales d’ampleur nationale », selon le communiqué.

Une opération de contrôlée jugée « nécessaire » par l’exécutif

Le ministère annonce que « près de 3.000 véhicules ont ainsi été contrôlés, en métropole comme en Outre-mer. Cette opération exceptionnelle et la mobilisation exemplaire des services de l’Etat ont permis de constater qu’un tiers d’entre eux étaient en infraction ». « Plus de 60 % des infractions portaient sur les conditions d’emploi des conducteurs et 15 % sur leurs conditions de travail », est-il précisé.

« Comme ces chiffres le démontrent, cette opération était nécessaire et je tiens à saluer l’action des services de contrôle, en particulier celle des contrôleurs des transports terrestres et des Dreal », les Directions régionales de l’environnement, de l’aménagement et du logement, a déclaré Clément Beaune.