J – 4 avant Noël. Au moment de sortir vous geler dehors et arpenter 25 boutiques au pas de course à la recherche du cadeau qui satisfera – peut-être – votre cousin que vous voyez une fois par an et dont le dernier sourire remonte à 2007, une flemme intense vous envahit. Vous n’êtes pas seul(e) : 42 % des Français « redoutent » de faire des cadeaux, selon une étude de 2021 *. La solution à tous vos problèmes, elle est peut-être au fond de votre poche. Une liasse de billets. Non, non, pas pour les étrennes de janvier, vous avez bien entendu : pour Noël. Loin du froid de décembre, des boutiques noires de monde et des cadeaux vite inutilisés, il est alors peut-être là, LE présent idéal : simple à faire et pratique à recevoir.

Dans d’autres cultures, notamment en Chine, l’idée fait consensus : il est commun de s’offrir des enveloppes rouges remplies d’argent liquides à différentes occasions, indique Dominique Desjeux, anthropologue spécialiste de la consommation. En France, un tel geste peut sembler plus saugrenu mais séduit de plus en plus, note Pascal Lardellier, anthropologue et auteur de Eloge de ce qui nous lie. L’étonnante modernité des rites (L’Aube, 2023) : « Il y a une révolution des cadeaux de Noël depuis quelques années. L’époque du cadeau surprise est quasiment révolue. »

La surprise est passée de mode

Dominique Desjeux rappelle les bases : « Le but d’un cadeau est double : surprendre la personne tout en lui faisant plaisir ». Le problème, c’est que ces deux objectifs sont quasiment opposés : plus on cherche un cadeau inattendu, moins on risque de viser juste. Petit à petit, la société évolue donc vers le « plat-du-pied-sécurité » : faire absolument plaisir quitte à sacrifier tout effet de surprise, d’où le succès d’ailleurs des cartes-cadeaux et smart boxes. « Dans toute la société, on ne laisse plus de place au mystère, on est dans une ère hautement pragmatique, poursuit Pascal Lardellier. Le contrat de ''Je veux tel cadeau'' prime sur la confiance en l’autre et l’enchantement. »

Avant même que vous demandiez, la personne à qui est destiné le cadeau prend de plus en plus l’initiative d’annoncer clairement ses souhaits. Dominique Desjeux constate : « Les listes de cadeaux se sont nettement démocratisées, que ce soit pour les mariages, les listes de naissance, et désormais les anniversaires ou Noël. C’est commun d’exprimer ouvertement ce que l’on veut, et socialement accepté ».

Eloignement et cagnotte

Que s’est-il passé pour qu’on renonce aux surprises ? « De nombreuses personnes restent désormais en contact même éloignées géographiquement, souligne Elisabeth Tissier-Desbordes, professeure d’économie à l’ESCP et spécialiste du comportement des consommateurs. Du coup, elles se connaissent sans vraiment savoir précisément les goûts de l’autre. Quel livre aime-t-elle ? Que regarde-t-elle comme série ? Il est alors plus simple de demander. » Deuxième grosse raison, l’explosion des cagnottes, notamment en ligne. « Cela a démocratisé l’idée de gros cadeau, où on ne veut pas se manquer et donc on demande à la personne, mais aussi popularisé les transferts d’argent comme cadeau. »

Dernière évolution : celle du cadeau « utile, qui sert à quelque chose », rajoute la professeure d’économie. Toujours selon l’étude de 2021, 35 % des Français trouvent qu’il y a une surconsommation de cadeaux à Noël.

La fin d’un tabou et la démocratisation des étrennes

Le cadeau 100 % cash ne serait donc que l’aboutissement ultime de toutes ces causes. Surtout qu’au-delà du cadeau, c’est toute la culture de l’argent qui mue, indique Elisabeth Tissier-Desbordes : « Ce n’est plus un tabou, l’argent est davantage montré et montrable. D’autant qu’il est devenu plus immatériel, donc plus facile à envoyer et à donner ». C’est notamment le cas pour Laura, expatriée au Luxembourg : « Pour faire des cadeaux à ma famille, au loin en France, au lieu de devoir commander en ligne, payer des frais de port et subir retard de colis ou défaut de livraison, je fais un virement. C’est automatique, simple, et la personne s’achète ce qu’elle veut. »

Après des mois d’hésitations, Clémentine, Héraultaise de 31 ans, a elle aussi sauté le pas et a décidé d’offrir des billets de banque à son copain pour Noël : « Il est en situation précaire et c’est la chose dont il a le plus besoin. J’aurais pu lui offrir un cadeau matériel pour flatter mon ego et me dire que je suis une copine très romantique, mais aimer, c’est aussi savoir ce dont l’autre a besoin, surtout en période de crise. »

Mais où est passée la magie ?

Attention toutefois, il faut respecter certains schémas. Elisabeth Tissier-Desbordes : « On pardonnera par exemple tout à fait à la grand-mère qui a des difficultés à se déplacer d’envoyer un chèque plutôt que d’aller en boutique. » Dominique Desjeux poursuit : « Les transferts d’argent ne sont pas vraiment tabous si ce sont des gens plus âgés qui donnent à des plus jeunes, notamment des parents à leurs ados. Dans le sens inverse, par exemple des enfants adultes qui donneraient à leurs parents, ça choque plus ». Autre tip : l’argent donné en ligne passera mieux que la liasse de billets. Ce n’est pas pour rien que les Chinois mettent le tout dans des enveloppes rouges, histoire de cacher le montant.

Et la féerie de Noël, dans tout ça ? « Tout cela amène moins de magie et des présents moins affectifs que par le passé », reconnaît Pascal Lardellier. Clémentine de conclure : « Je sais que j’ai fait le bon cadeau pour lui, mais c’est certain que je ne vais pas m’en vanter non plus auprès de nos amis. »