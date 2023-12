Tac, tac, tac, tac… Sur la ligne de production automatisée, des milliers de petites billes marron s’entrechoquent pour venir se loger dans les alvéoles en plastique. Un peu plus loin, elles seront recouvertes d’un blister avant d’être mises en boîtes et expédiées aux quatre coins de l’Europe. Bienvenue à Montaigu, en Vendée, dans « la plus grosse usine de compléments alimentaires de France ». Chez Havea, où l’on produit 200 millions de comprimés par an et le double de gélules, les machines ne s’arrêtent que quand il faut les nettoyer. « Près de 200 personnes travaillent ici jour et nuit, sourit le directeur du site industriel, David Dos Santos, charlotte sur la tête. On a investi dans du matériel de plus en plus performant pour accélérer la cadence. »

Réalisant une croissance à deux chiffres depuis sa création (née d’une fusion) en 2017, Havea affiche une santé de fer. Et pourtant, le nom de celui qui se présente comme « leader européen de la santé naturelle » est inconnu du grand public. « Nous commercialisons 1.200 références de produits à travers une dizaine de marques que nous avons acquises, sur un rythme d’une ou deux par an », renseigne Nicolas Brodetsky, le PDG. Parmi les dernières, Bear for Benefits et ses « oursons gélifiés bien-être » ou le spécialiste de la nutricosmétique Biocyte viennent allonger la liste menée par les très populaires Aragan ou Vitavea. Une intense politique d’acquisition qui a permis à l’entreprise, un millier d’employés dont une moitié est basée en Vendée, de réaliser un chiffre d’affaires de 300 millions d’euros pour 2023.

Une ligne de production dans l'usine Havea. - Havea

Sommeil, immunité, tonus…

Il faut dire que le contexte y est aussi pour quelque chose. Car en une décennie, le marché des compléments alimentaires, tenu par d’autres acteurs clés comme Arkopharma ou Uriach, a littéralement explosé. A tel point que 60 % des Français déclarent en avoir pris l’an dernier, un chiffre peut être encore supérieur tant la confusion avec certains médicaments sans ordonnance peut être facile. A base d’Omega-3, de vitamines, de probiotiques, de magnésium ou encore de zinc, ces produits promettant de combler les carences alimentaires et d’améliorer le sommeil, l’immunité, le tonus ou encore la circulation du sang sont désormais accessibles partout, et notamment en pharmacie et parapharmacie où une grande majorité s’écoule.

« On n’est pas là pour guérir mais pour améliorer la prévention, le bien-être, la qualité de vie », explique Nicolas Brodetsky, qui s’appuie sur un réseau de professionnels de santé pour argumenter son propos. « A l’époque où les compléments étaient associés à la minceur, il y avait certes beaucoup de marketing, reconnaît le patron de 42 ans, qui désigne les clients parfois comme des « consommateurs », parfois comme des « patients ». Mais avec une efficacité de plus en plus démontrée par des études cliniques, certains actifs très connus qui ne font plus débat, la santé naturelle prend son envol. »

Du collagène à case de coquille d’œuf

Havea, qui dispose de son propre laboratoire et d’une centaine de chargés de marketing, compte bien aller encore plus haut, avec un objectif de croissance de 15 à 20 % chaque année, notamment à l’étranger. « On est sans cesse à l’affût des tendances, des besoins, explique Sandrine Malezieu, responsable de l’équipe R & D nutrition, qui travaille sur 200 projets par an. L’une de nos nouveautés, c’est le collagène en gélules, issu de la membrane de coquille d’œuf. Il y a beaucoup de demandes en ce moment, pour la peau et les articulations. »

Si 80 % du chiffre d’affaires d’Havea vient du complément alimentaire, l’entreprise dispose aussi d’une branche cosmétique, avec par exemple la marque de soins et de couches pour bébé Biolane, en plein essor. C’est aussi sur le site de Montaigu que sont fabriqués les produits d’hygiène Naturé Moi.