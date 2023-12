Dans un temps pas si lointain, il fallait prendre sa voiture et traverser la France jusqu’au Périgord, aller au marché d’un village centenaire et fouiller au milieu des paniers soigneusement gardés pour se procurer de la truffe. Désormais, pour dénicher le précieux champignon, rien de plus simple. Il suffit de franchir la porte du premier restaurant un peu branché venu et bingo ! Pâtes à la truffe, pizza à la truffe, charcuterie à la truffe, fromage à la truffe… N’en jetez plus. Ou allez si, continuons au supermarché : raclette truffée, sel à la truffe, chips à la truffe… Le saviez-vous ? Même Boursin a sorti une édition limitée à la truffe pour Noël.

La bougresse est si omniprésente qu’on la trouve jusque dans les fast-foods. Pour cette saison hivernale, Quick propose un burger avec le champignon, en édition limitée. C’est que le filon est juteux : la consommation nationale a plus que doublé au cours des dix dernières années, selon MadeinFr, cabinet d’étude spécialiste du marché français.

Un choix de luxe, faute de mieux

« Abondance de bien ne nuit pas », paraît-il. Mais quand même : est-ce qu’on n’en ferait pas un peu trop avec la truffe ? L’ingrédient possède certes l’argument marketing ultime : « Il permet de donner une image de luxe et de raffinement gastronomique à n’importe quel produit, et donc de le rendre non seulement plus attractif, mais aussi de doper les prix », indique Clémentine Hugol-Gential, spécialiste des enjeux alimentaires contemporains à l’Université de Bourgogne.

Et ça, peu savent le faire. « Les produits alimentaires de luxe sont assez rares : le foie gras, le caviar, la truffe… et voilà », bute Bernard Boutboul, président de Gira, cabinet spécialiste de la restauration. « Non seulement la truffe est le seul aliment végétarien de la liste – un argument certain –, mais elle est surtout la plus à même d’être mise en accompagnement ». Parce que les pâtes au foie gras ou la pizza au caviar, merci, mais non merci.

« Rajouter six euros au prix pour trois pauvres copeaux de truffes dedans »

A force, la ficelle est un peu grosse. « Rajouter 6 euros au prix du plat pour trois pauvres copeaux de truffes dedans, ça commence à se voir », peste Laura, sudiste de 33 ans bien décidée à ne pas se faire pigeonner. « Les prix s’envolent déjà avec l’inflation, alors si les restaurants pouvaient éviter d’encore plus les doper avec du pseudo-haut de gamme. » C’est que la semi-arnaque n’est jamais loin, avertit Bernard Boutboul : « La truffe, ça devient compliqué à comprendre pour le consommateur. Entre la truffe blanche, la truffe noire, l’arôme de truffe… Le produit perd de sa valeur, et le client devient méfiant. »

C’est tout le paradoxe : à force de « poper » partout comme le champignon qu’elle est, la truffe perd de son côté unique… soit son principal argument. « Difficile de ne pas trouver que certaines utilisations sont un peu paradoxales, reconnaît Marie-Eve Laporte, enseignante-chercheuse à Paris Saclay et spécialiste de l’évolution du comportement alimentaire. Vouloir vendre des chips ou des fast-foods gastronomiques, c’est fatalement diminuer l’un ou l’autre tant les arguments marketings sont inverses. » Un constat que partage Laura : « Si je vais chez Quick ou que j’achète des chips, c’est pour les dévorer, pas pour savourer ça délicatement. »

« La truffe, j’aime bien, mais cessons de croire que ça va avec tout »

La truffe ne peut même pas être sauvée par son goût, bien moins consensuel que la surabondance actuelle pourrait laisser croire. « Toutes les études consommateur montrent que la truffe a un goût très clivant qui ne convient pas à une grande partie de la population », renseigne Bernard Boutboul. On accueille Dimitri, 31 ans, pour sortir la sulfateuse : « La raclette à la truffe, c’est le truc le plus surcoté au monde. A croire qu’on ne peut plus se contenter d’une raclette normale… La truffe, j’aime bien, mais cessons de croire que ça va avec tout ou que c’est forcément une plus-value. »

Dernier round de Laura pour le K.O gustatif : « Je n’ai pas le niveau de vie pour m’acheter régulièrement du caviar, et ce n’est pas grave. Pourquoi des marques veulent me faire croire que je peux m’acheter des produits truffés ? Ça doit être de la sous-truffe. »

Truffe is the new saumon

Le cas du champignon rappelle fortement celui d’une autre hype un poil excessive dans les estomacs français : le saumon, fumé ou nature. En 1980, un Français mangeait en moyenne 340 grammes de ce poisson par an, contre près de 3 kg aujourd’hui. Une explosion telle que « le saumon ne peut plus être considéré comme un produit de luxe », pointe Bernard Boutboul, mais tout juste un poisson un peu plus cher que les autres.

« C’est un peu ce qui est en train de se passer avec la truffe, alerte Marie-Eve Laporte. A force d’en mettre partout, on risque de perdre le côté festif, rare et gastronomique. » Et si la truffe finissait par lasser ? La professeure rassure : « Les commerçants trouveront bien autre chose ».