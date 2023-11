Un mois avant Noël, c’est désormais une tradition : voici le Black Friday qui revient ce vendredi. L’occasion pour les Français de faire des économies, sachant que certaines enseignes ont proposer des prix cassés toute la semaine. Mais cette année, il faut aussi compter avec l’inflation. Elle présente certes des signes d’accalmie, avec un recul à 4 % en octobre, mais impacte encore le pouvoir d’achat. Nos lecteurs et nos lectrices vont-ils alors dépenser malgré la crise ? Ou bouder le Black Friday ? Voici leurs réponses.

« J’ai reporté tous mes achats non urgents »

Ce qui est sûr, c’est que pour certains, la journée est l’occasion rêvée. Notamment parce que les fêtes approchent. « J’en profite pour faire mes achats de Noël », explique Maurice, « C’est la bonne occasion pour acheter des cadeaux moins cher », ajoute simplement Sophie. D’autres attendent ce jour pour un achat coûteux mais essentiel. « J’aimerais changer de téléphone depuis des mois. S’il y a une bonne offre, ça sera l’occasion, sinon ça attendra », explique Youri.

Alexandre, lui, mise beaucoup sur ce vendredi pour alléger ses dépenses. « Voilà plusieurs semaines que j’ai reporté tous mes achats non urgents pour les faire le jour du Black Friday. Il y a trop d’argent en jeu… », lance-t-il, convaincu.

« On nous pousse à la consommation ! »

Pour d’autres, le « jeu » n’en vaut pas la chandelle. « On n’a jamais fait d’achat le jour du Black Friday, ce n’est pas maintenant qu’on va commencer. Pourquoi dépenser si on n’a besoin de rien ? C’est une manière de nous pousser à la consommation ! », proteste Julie. « Le meilleur moyen de faire des économies, c’est de ne pas acheter ! », s’amuse Saddie. « Je vais faire beaucoup d’économies… en n’achetant rien ! », réponds à son tour José.

De même pour Nathalie, qui a opté pour une méthode plus économique. « On achète tout d’occasion, ça nous revient beaucoup moins cher et on fait de meilleures affaires », concède-t-elle.

« Le niveau de vie est déjà bien trop cher »

Le manque de pouvoir d’achat revient donc souvent dans les témoignages reçus. « Le niveau de vie est déjà bien trop cher », dit Daniel, agacé. « Pour dépenser plus, il faudrait déjà avoir plus d’argent. Vu la situation actuelle des ménages, à moins de faire un petit crédit, je ne vois pas comment c’est possible » poursuit Jean-Marc.

Quant à Bruno, il est profondément réfractaire à cette journée. « Encore un concept arrivé des États-Unis… Le consommateur pense qu’il va faire des économies, mais il n’en est rien ».