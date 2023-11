Rabais en cascade, promos à gogo, prix cassés comme s’il en pleuvait… Trêve de slogans, ce vendredi (et même les jours précédents), c’est le fameux Black Friday. L’occasion de faire des affaires ou d’effectuer ses achats de Noël en avance. Mais au milieu de ce grand bazar physique et numérique, attention aux arnaques. Car plus les ventes sont nombreuses, plus les risques le sont aussi.

Pour vous aider à « blackfridayiser » sans risque, les douanes et la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) délivrent plusieurs conseils faciles à appliquer. On vous les résume.

Le site est-il fiable ?

En premier lieu, il faut vérifier la crédibilité du site sur lequel vous comptez faire un achat. Les plateformes d’e-commerce doivent faire apparaître les mentions suivantes : mentions légales, identité du vendeur, raison sociale, coordonnées du médiateur de la consommation en cas de litige… Si vous ne les trouvez pas, passez votre chemin !

Le paiement est-il sécurisé ?

Votre e-panier est plein, c’est le moment de passer à la caisse. Mais le paiement est-il sécurisé ? Pour le savoir, regardez l’URL : soit l’adresse du site commence par https (avec un « s » comme « secure »), soit un petit cadenas se trouve en haut à gauche de la barre d’adresse. Gardez l’œil.

Et les frais de douane ?

Dans certains cas, le prix affiché n’intègre pas l’ensemble des frais. Si le produit est expédié depuis un pays situé en dehors de l’UE, il peut y avoir des frais supplémentaires qui seront facturés à l’arrivée du colis. On les appelle « frais de douane », bien qu’ils regroupent souvent les frais de dossier du prestataire pour les formalités douanières et la TVA. Si vous avez un doute, regardez les conditions générales de vente.

Et si c’était de l’hameçonnage ?

De plus en plus de consommateurs reçoivent de faux emails ou SMS supposément envoyés par les services douaniers. Généralement, il s’agit du même corps de texte : on vous demande de débloquer un colis retenu, de régler une taxe en ligne, de venir récupérer un bagage… Attention ! Il s’agit de tentatives de phishing, des arnaques qui reprennent les codes graphiques de l’administration. Leur but ? Vous prendre de l’argent.

Ne répondez pas, ne cliquez sur rien. Et retenez ceci des autorités : « La douane ne vous contactera jamais par SMS, courriel ou téléphone pour demander le règlement d’un droit de douane ou vous proposer de débloquer n’importe quelle marchandise ou bagage contre paiement »

Les dark patterns, j’y fais attention ?

Vérifiez bien, avant tout achat, les modalités de vente et les caractéristiques du produit. Fuyez si vous tombez sur des « plus que 3 en stock », « valable seulement 48 h », ou « offres d’essai gratuit ». Ces dark patterns visent à influencer vos choix et à vous faire acheter via un faux sentiment d’urgence.

Dois-je comparer les prix dans le temps ?

L’équation est simple : une réduction de prix affichée doit toujours faire référence au prix le plus bas pratiqué par le professionnel au cours des 30 jours précédents.

J’ai combien de temps pour changer d’avis ?

Le produit reçu n’est pas conforme ? Vous avez 14 jours pour vous rétracter, même en ligne. D’ailleurs, l’existence ou l’absence du droit de rétractation doit toujours être mentionnée dans les conditions générales. Il existe cependant des exceptions, par exemple lorsque vous achetez une place de spectacle ou un produit personnalisé.