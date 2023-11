Les plus de 4 millions de salariés concernés sont peut-être passés à côté de l’info : à compter du 1er janvier 2024, on ne pourra plus payer toutes ses courses alimentaires en titres-restaurants. Une loi datant d’août 2022 avait en effet élargi la liste des produits pouvant être réglés ainsi, mais son application est censée s’arrêter d’ici à la fin de l’année.

Conséquence, il sera toujours possible d’aller au restaurant et d’acheter en supermarché des produits consommables comme le pain, les sandwichs, les plats et salades préparés, les conserves, les fruits… Mais plus les « non-consommables » comme les pâtes, le riz, la viande, le poisson, les œufs… Impossible, donc, de cuisiner un petit plat à emporter au boulot pour le déjeuner, le tout après l’avoir payé en titre-restaurant.

A 20 Minutes, on souhaite recueillir votre avis sur la question. Que pensez-vous de ce changement attendu au 1er janvier 2024 ? Ça la fout mal en période d’inflation ? Vous aviez pris l’habitude d’acheter des produits alimentaires non-consommables directement avec vos titres-restaurants ? Comment allez-vous faire ? Au contraire, vous réservez vos tickets pour le resto, les sandwichs, les salades, et cela ne va rien changer pour nous ? Racontez-nous !