Chaque année, c’est la même. Vous voilà lancé(e) dans les achats des cadeaux de Noël pour les enfants bruyants de votre sœur, votre neveu rebelle, les oncles, les tantes, votre grand-père, cette belle-sœur que vous ne pouvez pas saquer… et vous n’avez pas la moindre idée. Vous tournez alors pendant des heures dans les magasins sans rien trouver pour finir à… la Fnac.

A 20 Minutes, on aime l’esprit de Noël et on est logiques. Alors on va vous faire gagner du temps (vous pourrez commencer à réfléchir au plan de table…) et vous emmener direct à la Fnac, histoire de remplir votre hotte en une heure max sans vous casser la tête.

Pour Papi et/ou Mamie

Mamie/Papi est de l’ancienne génération, et ne cerne pas toujours ce que vous aimez… Sauf qu’aujourd’hui, c’est vous qui devez lui faire plaisir. Si elle/il est féru(e) de musique ou de film, optez pour un steelbook édition collector « Oppenheimer » ou « The Rolling Stones » (comptez 35 euros).

Elle/il est plutôt fan de lecture ? Le roman sous le sapin devrait marcher. On vous conseille Veiller sur elle, de Jean-Baptiste Andrea (éditions L’Iconoclaste, 22,50 euros). Une histoire d’amour au temps du fascisme en Italie, récompensée par le prix Goncourt 2023. Prise de risque faible.

Pour Hugo, l’adolescent que vous voyez sans le voir

Quand vous êtes là, il est dans sa chambre. Et quand il est là, il est sur les réseaux sociaux. Pas toujours facile de viser juste avec l’ado de la famille. Une chose est sûre, il vous faut un cadeau tendance et/ou pratique.

Histoire de le laisser dans sa bulle, misez sur le casque Arceau JBL Tune 500 (18,95 euros). Pas convaincu… Pourquoi ne pas lui prendre un manga ? Les Shōnen abordent tout type de thématiques (religion, horreur, fantastique, amour/amitié, science-fiction…), et il y a bien dans le tas un sujet qui le fera sourire. Comme on est sympa, on vous a fait un petit top 3 : Dragon Ball, One Piece et pour finir, l’incontournable Naruto. (A 6,99 euros l'exemplaire).

Pour les charmants enfants de votre frère (alors que vous n’en avez pas)

Les adultes remarqueront tout de suite votre inexpérience, et vous voulez éviter le regard noir de votre sœur ? Vous pouvez opter pour des Funko Pop, ces figurines avec une grosse tête déclinées dans de nombreux univers de la pop culture (ciné, animation, séries, jeux vidéo). Harry Potter, Spiderman, One Piece, Pikachu… Ça devrait marcher (pour une quinzaine d’euros).

Pour les plus petits qui adorent le bruit (vous en savez quelque chose), les Tut Tut Bolides de Vtech déclenchent 3 chansons, seuls ou sur circuit. Pas sûr que le cadeau fasse l’unanimité chez les jeunes parents, mais tant pis (10 euros le bolide).

Pour Valentine, votre belle-sœur végane

Essayez de taper juste car dans six mois, votre frère s’y mettra sans doute aussi. Pourquoi pas la bande dessinée du journaliste et militant écologiste Hugo Clément sur la cause animale ? Le théorème du Vaquita est à 21,90 euros.

Pour Roger, votre oncle qui fait des blagues politico-problématiques

Pour votre tonton qui fait des blagues politico-problématique chaque année, son verre de vin à la main, évitez de lui acheter des livres qui pourraient le conforter dans ses idées.

Un set d’accessoires pour vin * (comptez 30 euros) fera l’affaire, histoire de ne fâcher personne.

* L'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération