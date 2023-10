Cinquante ans après Mistral Gagnant de Renaud, prenons le temps, nous aussi, de nous « asseoir cinq minutes sur un banc » et de conter la nostalgie du goût des bonbons de notre enfance. Rassurons-nous, la tendresse des nineties sur laquelle on a tant cassé nos dents de laits – Carambar, fraises Tagada, Chupa Chups, œufs au plat et schtroumpfs – est toujours présente. Mais leur goût, simplement doux et sucré, paraît un peu daté face à la nouvelle tendance : le piquant.

Le pouvoir appartient désormais aux bonbons acidulés, citriques, piquants… Appelez-les comme vous voulez, ceux qui arrachent la gueule et transforment la douceur d’autrefois en brasier sur la langue. Au-delà des nouvelles stars, comme les désormais incontournables Têtes brûlées, même les gloires d’antan – oui, les crocos Haribo, c’est à vous qu’on pense – ont cédé à la hype et proposent leur version « qui pik ». Oui, celle avec cette fameuse poudre blanche acidulée omniprésente au rayon confiserie.

Le piquant, segment numéro un de la confiserie

Thimothé Luvungo, consultant chez Nielsen, confirme que les « gélifiés acides », comme ils sont répertoriés par le cabinet d’études, sont désormais le premier segment de la confiserie sucrée en matière de ventes en valeur, avec une croissance démentielle. En 2020, les Français avaient dépensé 130,8 millions d’euros dans les bonbons acides. Comptez 150 millions en 2021, soit + 14,7 %. Et 176,1 millions en 2022, encore + 17,4 %. Encore en 2023, l’expert constate « une évolution plus forte chez les bonbons acidulés que sur le reste des confiseries. Ces bonbons surperforment », avec une croissance dont la valeur est en moyenne supérieure d’un point à celle du reste du marché.

Même analyse chez Virginie Orezzi, directrice Marketing d’Haribo France. Chez le géant allemand, l’acide représente « le segment qui se vend le plus », comptant pour un cinquième des ventes. Une mainmise pas près de s’arrêter, puisque le segment « possède aussi la plus forte progression. 20 % de notre croissance totale est due au piquant. »

2010, la décennie charnière et l’offensive Haribo

La tendance est donc là, mais n’est pas si nouvelle. Et 2011 peut être vue comme un tournant pour le bonbon acide, comme 1971 pour le rock 'n' roll. Sur un marché de la confiserie enfant en progression de 4,9 % sur douze mois, l’acide s’envole à + 13,3 %, toujours selon Nielsen. Surtout, le nombre de produits explose. Chupa Chups lance cette année-là « Mini Chupa Chups Kipik », tandis que Haribo entame ce qui deviendra son fer de lance : la gamme « Pik » ne contient que des produits acidulés, dont certains grands classiques revisités. A l’époque, seuls Croco Pik et Schtroumpf Pik s’y colle, avant que d’autres suivent le mouvement au fil des ans. L’acide, qui n’existait qu’en deux gammes dans les années 1990 (coca et frites), ne cesse de se multiplier depuis.

« On sentait un bonbon avec du potentiel, et on était en retard sur le secteur. Il fallait rattraper ça », plaide Virginie Orezzi. En 2009, Haribo ne pesait que 9 % des bonbons acidulés en France. Désormais, le groupe compte pour 39 % du secteur, et 85 bonbons acidulés de la marque sont mangés chaque seconde en France. Tant qu’à faire, la décennie correspond aussi à l’explosion des Têtes brûlées. Avec une campagne de publicité bien rodée et une présence renforcée dans les boulangeries et la grande distribution, leurs ventes sont multipliées par 40 entre 2013 et 2015.

« Un rite de passage à l’adolescence »

Le piquant, « c’est un goût très recherché et très populaire », confirme Elisabeth Tissier-Desbordes, professeure d’économie à l’ESCP et spécialiste du comportement des consommateurs. Pour les enfants, « il y a ce mélange de peur et de désir de l’inconnu et de ce qui ressemble à l’adulte. L’acide et le piquant sont des goûts qui font plus ''grand''. » Caroline Champion, chercheuse indépendante en saveurs, évoque même « un rite de passage à l’adolescence. Il y a la sensation d’être un grand quand on est capable d’avaler des goûts qui explosent en bouche. Cet inconfort nous prouve quelque chose. »

Les bonbons piquants ont envahi les magasins - JLD/20 Minutes

Enfant, adolescent et aussi… adulte. « C’est un goût qui peut plaire à tout âge, selon le degré d’acide, ce qui explique son succès », note Clémentine Hugol-Gential, professeure et spécialiste des enjeux contemporains de l’alimentation à l’université de Bourgogne. D’autant qu’en revisitant des classiques, les marques arrivent à faire vibrer la corde nostalgique de l’adulte en lui proposant un goût moins enfantin. « Ce sont des produits historiques et à la fois innovants, vante Virginie Orezzi. Cela permet à Haribo de surfer sur la tradition et de montrer sa modernité. » Et la marque ne compte pas s’arrêter là : elle a prévu le lancement de plusieurs nouveaux produits « qui pik » pour la saison 2023-2024.

Le bonbon ultime ?

Le bonbon acide, c’est aussi une réponse « au côté ludique que doit prendre désormais l’alimentation pour séduire, poursuit Clémentine Hugol-Gential. Et il est ultra-ludique : il a différentes saveurs, provoque différentes sensations, permet d’expérimenter. »

D’ailleurs, en parlant de tendance, Caroline Champion voit dans ce succès « une provocation générale à la tendance du tout bio, tout végétal, tout naturel. Face à cela, le rôle du bonbon est d’être absolument inutile en termes nutritionnel et totalement contre-nature. » C’est pour ça qu’il revêtit souvent des couleurs bizarres, fluo, un aspect fake et plastique. « On n’aurait jamais envie de manger un steak bleu par exemple, alors qu’un bonbon peut aborder cette couleur ».

A ce titre, le piquant serait le pied de nez ultime. L’acide plutôt que l’healthy. Jusqu’à l’indigestion ? Vincent Bruart, directeur marketing des célébrissimes Têtes Brûlées, reconnaissait dans nos colonnes l’an passé que le trop pouvait être l’ennemi du bien. « Le goût était de plus en plus acide, donc de plus en plus segmentant. On mettait un peu tout et n’importe quoi du moment que ça arrachait la gueule », regrettait-il. De quoi nous rendre définitivement nostalgique de nos bons vieux bonbons des années 1990.